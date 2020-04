Aguirre, empeñado en pescar a Lainez

El mexicano Diego Lainez, en el centro de la diana en las últimas fechas merced a una rumorología que apuntaba a su salida del Betis, vuelve a ser noticia en Madrid. En concreto, en Leganés, donde el técnico Javier Aguirre sigue interesado en pescar al extremo para oxigenar sus opciones en ataque, visiblemente mermadas tras las marchas recientes de En-Nesyri y Braithwaite al Sevilla F.C. y el F.C. Barcelona, respectivamente.

La intención del 'Vasco' y el club pepinero sería la de incorporar a préstamo y sin costo al jugador, según insisten desde México. De hecho, ya hubo una primera intentona en la pasada ventana de transferencias de enero. Y es que el equipo del área metropolitana de Madrid necesita urgentemente savia nueva en materia ofensiva.

En Leganés sueñan con esa versión desequilibrante del Lainez del América, la que querría rescatar su compatriota en el banquillo madrileño. El azteca no está contando con protagonismo en el Betis de Rubi, lo que no deja de alimentar las cábalas sobre un inminente nuevo destino.

Recientemente, el joven mexicano compartió un vídeo en las redes sociales el que se le veía ejercitándose a tope, lo que algunos entendieron como un supuesta respuesta a los cantos de sirena. No obstante, como sus compañeros, se emplea en cualquier caso a fondo para estar preparado cuando la pesadilla del coronavirus pase, y más después de su cercana convalecencia tras ser operado de apendicitis.

Su convivencia con los rumores no es nueva y Lainez parece gestionarla bien pese a su juventud. No en vano, en los últimos tiempos se le ha relacionado con el América, su ex equipo; Leganés o Almería, en España; clubes de otras ligas... Desde su entorno remarcan su intención de aprovechar al máximo este salto a Europa y tratar de triunfar en el Betis.

El Leganés, donde permanece cedido con opción de compra el también verdiblanco Aitor Ruibal, cuenta con el hándicap añadido de su complicada lucha por mantener la categoría, si es que finalmente se puede reanudar la competición. Antes del parón figuraba penúltimo, sólo por delante del Espanyol y, con 23 puntos, a tres de una salvación marcada por el Celta.