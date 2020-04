Assunçao recuerda su debut con el Betis, sus faltas, Lopera, su posible vuelta...

El exbético Marcos Assunçao ha participado en una charla virtual con aficionados verdiblancos a través del perfil oficial de Instagram del conjunto heliopolitano, donde ha recordado su etapa en el Betis y cómo no, sus espectaculares lanzamientos de falta, como aquel ante el Mallorca que dio al Betis la clasificación para la Champions League. "Fue muy importante aquel gol, una alegría muy grande. Pero la alegría más grande fue la Copa del Rey, que disfrutamos todos los béticos mucho. Para mí, mi historia, son mis goles de falta, en la Roma, en el Betis, en el Palmeiras, en el Santos... Marqué de falta goles muy importantes en mi carrera. Uno de ellos nos dio la clasificación del Betis para la Champions. Otro aquí en Brasil nos dio una Copa de Brasil, con el Santos nos dio algo también. En la Roma para el Scudetto. Es muy importante que cada equipo tenga un gran tirador de faltas. No hay truco para tirar las faltas. Hay sólo entrenamiento. En la vida, en nuestra profesión, no hace falta ser jugador de fútbol para tirar faltas, pero cada uno en su profesión tiene que entrenar todos los días para hacer las cosas bien. Yo entrenaba para hacerlo bien, marcar goles y ayudar al equipo. Yo he entrenado mucho en mi vida", ha recordado el brasileño, que no descarta volver a ponerlos en práctica en la ciudad deportiva Luis del Sol: "Cuando acabe esta pandemia me gustaría ir al Betis y, con los jugadores actuales, quedarme un ratito ahí en el campo ensayando los lanzamientos de falta con ellos. La última vez que fui estuve haciendo una entrevista y haciendo tiros pero sólo. Un día me gustaría volver para hacerlo con los jugadores, con los que lancen las faltas. Me gustaría mucho".

Y es que Assunçao guarda un bonito recuerdo de su etapa en el Real Betis. "Fue una buena vida en Sevilla, con el Betis fue todo lo mejor. Espero que disfrutarais de mí, de mi fútbol. Y no sólo del mío, sino de todos los brasileños que pasamos por allí. Era una alegría enorme todas las veces que entraba en el campo y veía a esa maravillosa afición a la que le tengo mucho cariño. La afición es algo que llevaré el resto de mi vida. A mis amigos de Brasil les digo que los mejores momentos fueron en Sevilla, no sólo como persona sino como jugador de fútbol. Los mejores momentos los he disfrutado allí. Guardo un gran cariño por la afición, la gente, la ciudad... Fue una gente muy calurosa. Hasta hoy tengo amigos allí en Sevilla, en Gelves, en Mairena, donde aún tengo la casa. Es una ciudad a la que a su gente le tengo mucho cariño".

Entre los muchos partidos que le recordaron los aficionados verdiblancos, estaba el de su debut en Riazor frente al Deportivo: "Mi debut fue en La Coruña. Ganamos 2-4, di tres balones en el larguero. Fue un bonito partido que queda para la historia y también queda en mi memoria, por el partido que hicimos. Teníamos un gran equipo con Joaquín, Capi, Fernando, Rivas, Ricardo Oliveira, Edu, Denilson, Melli, Alfonso, Prats, Doblas, Luis Fernández... No nos podemos olvidar de nadie, teníamos un gran equipo ese año. En Riazor marqué un gol desde fuera del área con la pierna izquierda. Fue un partido magnífico, muy bueno de todo el equipo. Tenía a Víctor Fernández como entrenador y teníamos grandes jugadores, por eso jugábamos contra el Madrid, el Valencia, el Barcelona, el Deportivo, el Atlético de Madrid y les era muy difícil ganarnos. Tengo muchos amigos en el vestuario del Betis. La última vez que fui estuve con Joaquín, Juanito, Arzu. Guardo mucho cariño también por Varela, Fernando, Rivas. De Luis Fernández siempre pregunto por él cuando hablo con ellos, porque hace mucho mucho tiempo que no lo veo. Tengo muchos recuerdos buenos. Fue una felicidad enorme el haber estado en el Betis y haber compartido vestuario con gente tan buena".

Pero Assunçao también guarda un recuerdo amargo en Heliópolis, el de su lesión. "Cuando me rompí el tobillo. Fue una rotura en cinco partes de mi tobillo y me tuvo mucho tiempo sin jugar. Luego, aquí en Brasil mi padre falleció... Fue el momento más difícil de mi carrera, me rompí el tobillo, me estaba recuperando allí en Sevilla pero tuve que viajar a Brasil por el fallecimiento de mi padre. Fue el momento más difícil, pero sólo ese. El resto ha sido todo muy bonito, tengo una hija que nació en Sevilla. Fueron momentos que recuerdo y que llevaré conmigo el resto de mi vida", ha asegurado.

También tuvo tiempo el brasileño de rememorar la figura del que fue su presidente en el Betis, Manuel Ruiz de Lopera: "Siempre que voy a Sevilla me acerco a verlo. Yo no puedo hablar mal de una persona que siempre me ha tratado bien. Siempre cumplió con los tratos que hicimos. Conmigo siempre se ha portado bien. No puedo hablar jamás mal de Don Manuel. Si no hubiera sido por él yo no hubiera jugado en el Betis, ni hubiera conocido a la afición ni hubiera vivido en Sevilla. Sólo tengo palabras de agradecimiento".

Volviendo a la actualidad, ya retirado, Assunçao reconoció que ha ganado "algunos kilos" aunque intenta "mantener la forma". "Voy al gimnasio, hago ejercicio, juego al fútbol con mis amigos. He jugado mucho e intento mantener la forma corriendo un poco y estando con mis amigos. No entreno todos los días con el balón, pero ir al gimnasio es diferente", añadió.

Por último, en cuanto a su futuro, no se imagina como entrenador en los banquillos, ya que prefiere los despachos: "No quiero ser entrenador. Es una cosa que no pienso para nada. Aquí estoy trabajando, soy director deportivo de un equipo pequeño llamado Agua Santa, aquí en Brasil. Debido a toda la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo me siento muy triste por lo que está pasando en España e Italia, que son dos países en los que he jugado y tengo mucho cariño, muy triste por la situación. Aquí está todo parado, así que toca esperar. Ahora soy director deportivo y quiero ir poco a poco, como me pasó cuando fui futbolista, que fui de Brasil a clubes como la Roma o el Betis. Quiero ir creciendo y por qué no ser director deportivo del Betis. Pero no ahora, sino cuando estudie y me prepare. Ahora hay gente muy preparada, está Alexis, antes estuvo Lorenzo Serra... Ahora no es momento, pero más adelante, quizás".