Un problema aplazado en el Betis

Este verano se presentaba complicado para muchos clubes de Primera, entre ellos el Betis, por la celebración de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos, competiciones que, lógicamente, dificultarían la incorporación a las pretemporadas de los futbolistas participantes. Pero la crisis del coronavirus lo ha empeorado todo, obligando a constreñir muchísimo el calendario para reubicar esos torneos, que se solaparán con otros, amén de retrasar la finalización de un ejercicio actual que se acercará más de la cuenta al próximo, obligado igualmente a estrecharse para que dé tiempo a todo.

Esta tesitura ha aplazado el problema un año, con más de un tercio del actual plantel verdiblanco afectado. Y eso, sin contar con la incertidumbre que rodea al ocaso de la 19/20, once jornadas que no podrán reanudarse antes de junio, con lo que se especula con una Liga que terminará entre julio y agosto. Luego, los profesionales deberán acortar sus vacaciones. Si no ceden, se aventura un arranque de la 20/21 en octubre, la segunda quincena de septiembre en el mejor de los casos.

Así, las jornadas intersemanales serán una tónica habitual en las competiciones domésticas del Viejo Continente, debiendo hacer sitio a las fechas FIFA para los partidos de las selecciones, las eliminatorias de Champions y Europa League, así como las de las Copas locales. Encima, del 11 de junio al 11 de julio de 2021, se celebrarán la Eurocopa multisede (que condicionará a Fekir, William Carvalho y, a lo mejor, a Canales o Bartra) y la Copa América de Argentina y Colombia (con Guido Rodríguez y puede que Emerson implicados, si bien el brasileño seguramente se decante por ir a Japón si le obligan a elegir), mientras que del 23 de julio al 8 de agosto serán los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que, aparte de Lainez, Dani Martín, Pedraza y, probablemente, 'Royal', desea acudir de manera extraordinaria Andrés Guardado. Deberá sopesarlo mucho el 'Principito', pues la Copa de Oro, en la que México defiende título, se mantiene del 2 al 25 de julio de 2021 en Estados Unidos.

Menos o nada afectarán en la Avenida de La Palmera el Mundial sub 17, más que nada porque no arranca hasta el 5 de octubre de 2021 (en Perú), así como el Europeo sub 19 de Rumanía, en principio en dos veranos.

Europeo sub 21 y la CAN, un 'alivio'

A falta de confirmación oficial, el Europeo sub 21, que iba a disputarse dentro de dos veranos en Hungría y Eslovenia, pospondrá su celebración, aliviando un poco el calendario. El torneo de cantera, así, pasará de celebrarse del 13 al 27 de junio de 2021 a reubicarse en 2022, por lo que Dani Martín, a priori de vuelta de su cesión el curso venidero, participaría con normalidad en la pretemporada... si no va a los Juegos, claro.

Por otra parte, la Copa Africana de Naciones, que afectaría directamente a los centrales Mandi y Feddal (de permanecer ambos en el Betis), seguirá por el momento en mitad de la temporada próxima, con el inconveniente que supondrá perder a ambos del 9 de enero al de febrero de 2021 (deberán desplazarse a sus países una quincena antes al menos, para luego viajar a Camerún), pero se especulaba con retrasar el torneo al verano, un fastidio añadido.