Álex Moreno: "Queremos llegar lo mejor posible a los partidos"

Álex Moreno, lateral izquierdo del Real Betis, ha repasado desde su domicilio cómo está llevando toda la situación de la pandemia de coronavirus que tiene prácticamente paralizado al país y también a todo el fútbol español. El ex del Rayo ha explicado que para no perder la forma mientras sigue el confinamiento, se ejercita dos veces al día. "Sabemos que es una situación un poco complicada. Nos están enviando el cuerpo técnico entrenamientos para hacer en casa y poder hacer entrenamientos por la mañana y por la tarde para no perder la forma para cuando se reanude la Liga", aseguró el '15' en declaraciones a Radio Vilafranca.

No en vano, el objetivo tanto de Álex Moreno como de toda la plantilla es acabar la temporada y hacerlo luchando por quedar lo más arriba posible. "Intentaremos llegar lo mejor posible, habrá que hacer una minipretemporada o veremos qué hacemos para poder llegar lo mejor posible a los partidos", reconoció el bético

Por otro lado, el lateral verdiblanco también fue el protagonita del Betis en las redes sociales, ya que fue el encargado de mostrar a todos los aficionados su día a día además de responder a la preguntas de sus seguidores. Entre otra cuestiones, Álex Moreno confesó no tener ningún tatuaje pues las agujas le "dan respeto" aunque no descarta hacerlo en un futuro. También reconocio que su compañero Canales ha sido uno de los que más le ha sorprendido del vestuario: "Se dedica por y para el fútbol, es muy gracioso y cuida mucho la alimentación, me ha sorprendido mucho".

Cuestionado por su horario favorito para jugar los partidos, el catalán admitó que prefiere "jugar de noche, cuando no haya sol". "Entre las seis y las ocho, no me gusta jugar con sol, pero si hay que jugar se juega", añadió. Álex Moreno es de los que se ve todas las series. "Hay muchas que me gustan. La Casa de Papel, Vis a Vis... Soy muy de series", esgrimió.

También comentó qué es lo que más le gusta de estar en el Betis: "La conexión con la afición cuando saltamos al campo, la manera de trabajar en el Betis y cómo manejan todo los trabajadores, cómo te ayudan a involucrarte en el club nada más llegar, eso es lo que más me ha gustado y sorprendido".

Un día con Álex Moreno

Lo primero que hace el catalán nada más levantarse es pisar la báscula para controlar el peso: 70,9 kilogramos. Después, un buen desayuno con un par de tostadas, pavo, mermelada, frutas y zumo. Tras cargar las pilas, Moreno trabaja en su jardín haciendo los ejercicios que el cuerpo técnico comandado por Rubi le ha encargado durante el confinamiento y de nuevo a cargar las baterías con el almuerzo, que el club le envía cada día a casa.

Un poco de siesta para recuperar energía y por la tarde, un buen zumo de frutas y momentos para el ocio como los videojuegos o la red social TikTok, de la que se declara un gran fan.