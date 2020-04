Joel: "Me gustaría terminar LaLiga"

El portero del Betis, Joel Robles, es de los que creen que los jugadores profesionales en general y los del Betis en particular son unos privilegiados. "El club se encarga de traernos la comida todos los días. Una persona totalmente protegida con su mascarilla y guantes nos la entrega cada día. Luego, el preparador físico y los entrenadores están en constante contacto con nosotros mandándonos ejercicios. La verdad es que el club se está trabajando muy bien. Alexis nos llamó personalmente a todos para ver cómo estábamos, para darnos ánimos, creo que es importante que estemos todos unidos y esa fuerza se traslade al equipo", declaraba el jugador en una entrevista publicada en el perfil de Twitter de El Chiringuito, en la que aseguraba que la mejor decisión que se podía tomar a tenor de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos era parar. "La situación en España cada día iba a peor. La mejor decisión era que todos estuviéramos en casa. El virus se estaba propagando muy rápido y era una muy buena decisión. Era el momento de encerrarnos sobre todo por las personas más vulnerables".

El ex del Everton insistió, además, que la salud está por encima de todo, incluso de la propia competición: "Personalmente, me gustaría acabar la Liga. Quedando once partidos, me gustaría poder terminarla. Sería una lástima que acabara así, pero son decisiones que nosotros no podemos tomar. Me gustaría que se acabara, pero en las mejores condiciones posibles. Si hay algún riesgo para el aficionado o el profesional, lo mejor es no arriesgar, porque lo más importante es la salud".

Con todo, en el caso de que se reanude la Liga y se compita más allá del mes de julio, a Joel no le importaría tener que renunciar a las vacaciones, pero recuerda que hay compañeros que acumulan muchos partidos en sus piernas y que apenas pudieron descansar el pasado verano por su participación en diferentes torneo internacionales con sus selecciones, algo que, apunta, que habría que tener en cuenta. "Nosotros rendimos a un alto nivel y eso puede provocar lesiones", señalaba.

Por último, Joel valoraba la temporada del equipo. "Tenemos un gran equipo, pero LaLiga demuestra que cualquier rival es muy difícil, hay que tener mucho respeto a todos los rivales. Tenemos un objetivo que queremos conseguir, pero lo cierto es que no hay que obsesionarse ni llevarlo al lado negativo. Las cosas cuestan", terminaba el jugador, que confesaba sentirse muy feliz en el Betis y en Sevilla.

Casi sin tiempo para poder aburrirse

Entre los entrenamientos y su pequeña Chloe, de apenas seis meses, Joel asegura no tener tiempo para aburrirse durante el confinamiento, en el que también dedica parte de su tiempo a estar con su pareja, Netflix y algo de Play. "Soy muy tranquilo, tengo una niña de seis meses que no te da para muchas más cosas, porque tiene mucha energía. Pero a las 9 la acuestas e intentas estar aquí con la novia viendo netflix o viendo series o noticias. Tengo la Play, pero si he de ser sincero, la he encendido tres veces", aseguraba Joel en su entrevista en El Chiringuito.