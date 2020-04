Primeros contactos entre el Betis y Edgar para renovar

Edgar González es una de las noticias más positivas del Betis esta temporada. El canterano entró en el primer equipo en circunstancias nada fáciles. Tras la derrota en el derbi de la primera vuelta y ante la visita a Mestalla, con Feddal sancionado y Bartra lesionado, Rubi decidió apostar por él para medirse al Valencia, en el que tuvo una buena puesta de largo en LaLiga -ya había debutado un año ante en Copa del Rey-. El que era, hasta ese momento, capitán del Betis Deportivo, se convirtió en un asiduo no sólo en los entrenamientos, también en las convocatorias y las alineaciones del primer equipo, hasta ganarse la confianza del técnico catalán y un sitio por méritos propio en la primera plantilla.

Sin embargo, en su contrato sigue poniendo que Édgar es jugador del filial. Por ello, desde el club ya se han puesto en contacto con el catalán para trasladarle su intención de adaptar su contrato a sus nuevas circunstancias tal y como él mismo ha reconocido en una entrevista a Diario de Sevilla. "Realmente me queda un año más de contrato. Es un año más con el filial, no del primer equipo, pero al final es una situación distinta ahora a la que tenía cuando empecé este año. He debutado y jugado ya unos pocos partidos. Ya han contactado conmigo para intentar renovar nuestro contrato. Yo estoy muy contento aquí. El Betis me ha dado la oportunidad que quería tener de pequeño. Tengo muchas ganas de estar más años en el Betis, estoy cómodo y mi intención es seguir aquí el máximo de tiempo posible. Es un proceso largo, pero estamos en el principio".

Las conversaciones están, pues, en un estado embrionario y con buena predisposición por ambas partes. En el club están contentos con su trabajo, pero la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus ha paralizado muchas de las gestiones del club, que se mantiene a la espera de que se decida la reanudación o no de la competición y los términos en las que esta lo haría, en caso afirmativo.

El de Sant Joan Despí, que llegó en el verano de 2018 procedente de la cantera del Espanyol, debutó la pasada temporada en Copa del Rey de la mano de Quique Setién, en el encuentro de dieciseisavos de final ante el Racing de Santander y ha disputado esta temporada diez encuentros con el primer equipo, siete de Liga y tres de Copa del Rey.