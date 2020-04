Pezzella, tras recuperarse del coronavirus: "A veces piensas ¿me despertaré sin poder respirar?"

German Pezzella, exjugador del Real Betis actualmente en la Fiorentina, fue el primero de los más de diez casos de contagiados por el COVID-19 en el club viola. Hace apenas unos días el central ex de River afirmó haber dado negativo y, por lo tanto, haberse recuperado de la enfermedad. Ahora, en una entrevista para el diario argentino Olé, el defensa cuenta cómo ha vivido estas tres semanas y todo lo que le pasó por la cabeza.

Más de una veintena de días han pasado desde que diera positivo por coronavirus hasta tener la confirmación médica de su recuperación. En todo este tiempo donde el jugador esperaba el doble negativo, Pezzella asegura que se sintió "raro", pues "no sabes hasta qué punto estas curado o no, yo me sentía bien". El argentino agradece el trabajo del cuerpo médico del club, y aunque se sintió respaldado por ellos, Germán afirma haberse sentido asustado en algunos momentos. "Piensas, ¿mañana me despertaré sin poder respirar, estaré complicado o no?".

"Traté de tomármelo con calma para no transmitirle temor a la gente que quiero, pero internamente cuando uno está en la cama y empieza a leer noticias, no puedes evitar pensar que tienes el virus, vamos a ver para dónde repercute. También tienes el miedo de que, al ser deportista, te quede alguna secuela en los pulmones".

Si bien Pezzella no afirma con rotundidad donde pudo haberse contagiado, sí que apunta a los dos desplazamientos a la ciudad de Údine con su equipo, una de las zonas de riesgo en esos momentos, como posible punto de partida. "Un compañero tuvo fiebre y al día siguiente nos dijeron que no fuésemos a entrenar más, esa misma tardo yo también empiezo a sentirme febril y débil. Llamé al doctor y me dijo que un compañero había dado positivo, así que fuimos al hospital a hacerme el test".

El ex jugador verdiblanco también quiso hablar durante su periodo en cuarentena, que si bien entiende que fue duro, el central se sentía aliviado por no poder contagiar a nadie. "Llevaba dos semanas solo, solo me movía para ir al club y volver a casa, y mi mujer y mi familia no estaban aquí. No es fácil, llevo un mes prácticamente encerrado".

Si bien la situación en España es muy crítica en cuanto a número de infectados y fallecidos, parece que el gobierno argentino si ha podido actuar con tiempo para evitar un foco mayor. "Las medidas me parecen perfectas, pero depende mucho de la gente. Algunos no toman dimensión real del peligro y critican las medidas, pero la realidad es que Argentina tuvo ventaja con respecto a esta parte del mundo para actuar".