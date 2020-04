Canales: "Hay que hacer todo lo posible para poder acabar la Liga"

Sergio Canales se ha volcado desde el principio en la ayuda de los que más lo necesitan en esta crisis sanitaria, con una iniciativa solidaria que comparte con compañeros del vestuario. "Fue algo que se nos ocurrió en el vestuario y nos pusimos manos a la obra. La verdad es que todos estamos poniendo nuestro granito de arena. Además, llamé al Valencia y a la Real Sociedad a través de Dani Parejo y de Illarra y todos están colaborando. Entrando en www.gofunde.com/f/estaligalaganamostodos y puedes colaborar también", explica en una entrevista a 20 minutos el baluarte bético, que se encuentra muy sensibilizado con la situación y así lo expresa una vez más, dejando el fútbol en un segundo plano pero con las ideas claras respecto a la decisión que hay que tomar en cuanto al desenlace de LaLiga.

"Ahora mismo el fútbol no es importante, pero, si dentro de las medidas que decreten las autoridades es posible que terminemos la temporada, creo que sería importante que la termináramos para dar un carpetazo final y, así, poder mirar a la próxima temporada de otra manera diferente. Hay que hacer todo lo posible, siempre que sea seguro para todos, y, como dicen algunos de mis compañeros, si nos tenemos que quedar sin vacaciones, pues nos quedamos sin vacaciones porque sería muy importante acabar la temporada", indicó el cántabro, que no entiende que clubes tan grandes como el Barcelona hagan un ERTE pero sí ciertas medidas como la rebaja de sueldo de la plantilla verdiblanca: "Nosotros nos movimos rápido y con la bajada de nuestros sueldos hemos podido evitar de momento el ERTE. Claro que lo entendemos y, además, en el Betis hay muchos trabajadores cuyas familias dependen de sus sueldos. Por eso lo hicimos. En el fútbol y muchos de sus clubes viven al día y en cuanto les falla alguna cosa lo pasan fatal... y el Barça debe de ser uno de ellos. No entro en esas cuestiones pero las comprendo".

Canales cree que se ha reaccionado tarde ante la pandemia en España, a la vez que muestra su tristeza por los fallecidos y su preocupación por sus familiares que son sanitarios. "Estábamos viendo lo que estaba pasando y nos retrasamos bastante. También es cierto que a toro pasado es mucho más fácil. Decimos que se suspendió tarde una vez visto todo lo que ha ocurrido, pero igual en el momento en el que se suspendió nadie pensaba que se podía llegar a la situación que estamos viviendo", explicó el centrocampista, que añadió: "De momento no tengo ningún caso cercano, pero fíjate la cantidad de gente que se nos está yendo. Es una pena. Tengo muchos familiares que trabajan en hospitales, todos mis primos y primas carnales, son sanitarios y estamos muy preocupados por ellos porque se la están jugando por nosotros. Pero gracias a Dios de momento nadie tan cercano está contagiado ni ha fallecido. Se merecen un gran homenaje de todos los españoles. Hay muchos héroes anónimos que se la juegan cada día y no me refiero sólo a los sanitarios o a los médicos".

En este sentido, reconoce que se ha emocionado muchas veces por la respuesta de la gente y de su hija a la hora del homenaje diario a los sanitarios. "Casi he llorado. Salimos cada día a aplaudir y la niña es la que nos saca una sonrisa porque participa mucho en los aplausos. Es muy emocionante ver la respuesta de los ciudadanos. No canto el 'Resistiré' pero me impresiona ver los vídeos virales de los españoles aplaudiendo y cantando".

Esta situación tan extrema da lugar a enseñanzas y Canales tiene claro lo que ha aprendido. "Que somos muy vulnerables. Que debemos estar más unidos que antes y que no debemos creer que lo controlamos todo. Fíjate que hace quince años mis amigos y yo pensábamos que en el año 2020 veríamos volar los coches y resulta que no les vemos ni rodar por la carretera porque estamos todos encerrados en casa", indicó el verdiblanco, que echa mucho de menos pasear por Sevilla: "Añoro las cosas más sencillas. Nosotros, mi mujer y yo, somos muy de pasear por Sevilla, ir de tapas, ver la ciudad y ver a la gente. Eso es algo que echo de menos. Caminar por la ciudad, que es preciosa y muy de pateársela entera. También a mis padres, que están en Santander y los añoro mucho. Tengo ganas de verles y de abrazarles". Por ello, no duda en lo primero que hará: "Sacar a mi niña a un parque y subirla a un tobogán, porque cada día me lo está pidiendo y no sabes lo que cuesta decirle que no. Cuando lo autoricen me iré inmediatamente con ella al parque hasta que se aburra. Y, después, iré a por mi hermano y mis padres para juntarnos con los amigos en una gran cena todos juntos".

Por otro lado, admite que le ha impactado el contraste de una Sevilla sin su Semana Santa y alaba la respuesta de los sevillanos, respetando el tan necesario confinamiento. "Veo fotos de ahora y del año pasado y es impresionante. Sevilla en esta semana debería estar abarrotada. El año pasado estuvimos viendo muchas hermandades y muchos pasos y casi no nos podíamos mover. Los sevillanos sin duda alguna son gente obediente y de los que más se están quedando en su casa".

Por último, quiso mandar un mensaje de agradecimiento "a todos los que están cumpliendo con las órdenes de confinamiento": "Gracias al equipo podremos salir de este coronavirus que nos tiene a todos encerrados. Creo que pronto estaremos en la calle porque estamos demostrando estar todos unidos por un futuro mucho mejor".