Espejos en los que se mira Joel

Joel Robles ha confesado qué porteros han sido referentes para él y ha querido tener un bonito detalle con Iván Gil, meta del Alevín A del Betis, al que ha llamado por teléfono para darle algunos consejos.

"El primero es Iker Casillas, que todo lo que ha logrado con la selección española y con el Real Madrid es historia y todavía no he visto a nadie las paradas tan espectaculares que hacía él. El segundo es Buffon, que con 42 años sigue en activo en un club como la Juventus y admiro su liderazgo y sus paradas. Y el tercero es el presente. No he visto un portero que ayude y que dé tantos puntos a un equipo como es Jan Oblak, del Atlético. Esos sin mis tres referentes de la portería, pero mi portero favorito no está aquí y lo voy a llamar", decía Joel en un vídeo compartido con los medios del club.

En su llamada al pequeño Iván, el madrileño se interesó por cómo llevaba la cuarentena y cómo estaban él y su familia, antes de darle consejos para su carrera: "Que te levantes todos los días con ilusión y ganas de trabajar, que eso te hará mejorar. Estudia, que es muy importante, y trabaja, porque yo he tenido muchos compañeros muy buenos que se quedaron por el camino. Hay que trabajar mucho, haz caso a los entrenadores, que son los que te van a enseñar y ayudar a crecer".