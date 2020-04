El Betis y su cantera, base para los Juegos

El Betis pondrá la base de la selección con la que España irá a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio (Japón) en 2021, después de que esta cita prevista para este verano fuese pospuesta un año por culpa de la pandemia mundial del coronavirus. Entre actuales jugadores del equipo verdiblanco y otros formados en su cantera sale gran parte de la selección que consiguió el pase a los Juegos y que se proclamó campeona de Europa sub 21.

Ya con el cetro continental bajo el brazo llegaron a Heliópolis el pasado verano el portero Dani Martín y el carrilero izquierdo Alfonso Pedraza, que llegó para suplir a Junior Firpo -que alzó el título como bético-, con el que coincidió en una 'Rojita' que comandaban los 'MVP' de los dos últimos Europeos sub 21: Fabián Ruiz (Nápoles) y Dani Ceballos (en el Arsenal cedido por el Madrid), formados ambos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Para alegría y tranquilidad de todos ellos menos del portero, que aún será menor de 23 años en 2021, la FIFA pidió la semana pasada al COI que deje ir a los sub 24, para mantener el corte de edad previsto para este año; algo que aplaude el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que anuncia que mantendrá a gran parte del bloque.

"Me alegro mucho. Es sólo una recomendación, pero desearía que fuera así. Sería premiar a una generación que se lo ha ganado y ha hecho los méritos para estar en unos Juegos Olímpicos. Son una generación en la que tenemos depositada grandísimas esperanzas y sería cerrar un círculo tras ganar varios campeonatos", dijo a EFE el míster, que se mostró optimista y cree que en un año serán aún mejores: "Seguro que estos jugadores y otros que están apareciendo van a ser mejores con un año más de experiencia. Bendito problema tener esa dificultad para elegir".

De la Fuente no quiso hablar de nombres en concreto porque "aún queda mucho", pero sí se deshizo en elogios hacia estos jugadores e insistió en que su idea es no romper el bloque. "Yo creo que la base es muy sólida, teníamos todo bien enfocado de cara a los Juegos y será trabajar sobre esa base. Cuando tengamos que empezar a pensar en ello, en febrero o marzo del año que viene, veremos el estado de los jugadores", señaló, al tiempo que aseguró que no quiere distraerles y que su único deseo ahora es que sean importantes en sus respectivos equipos: "Ahora tienen que pensar en sus clubes. Mantengo el contacto con muchos de ellos . Cuando esto se solucione y volvamos a la normalidad, estaremos pendientes. Se revindicarán o no con el trabajo que hagan en sus clubes".