El deseado Rui Silva deja la puerta entreabierta

El portugués Rui Silva, actual portero del Granada, es uno de los arqueros que el Betis tiene en su agenda para intentar reforzar la portería verdiblanca el próximo mercado. El gran rendimiento que está ofreciendo como granadinista ha ayudado, sin lugar a dudas, a que sean varios los clubes que le han echado el ojo, entre ellos el Betis.

"Hay que valorar mucho todo lo que hemos hecho durante el año. Este parón no nos ha venido nada bien porque estábamos haciendo una gran temporada, con las semifinales de Copa y muy estabilizados en el noveno puesto en la Liga", explicó el meta, quien espera que "ojalá se pueda terminar LaLiga". En lo personal, no quiso referirse en exceso a su futuro, aunque destacó que "quedan muchos años de fútbol y no sabemos hasta dónde podemos llegar".

Continuando con el apartado personal, Rui Silva insistió en que cree que desde que está en el Granada es un portero "totalmente diferente" porque ha madurado y cambiado "mucho". El meta luso consideró, además, que su "momento más importante" en el Granada fue cuando al inicio de la pasada campaña empezó "a jugar de titular".