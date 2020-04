El West Ham toma ventaja por José Sá

Con el mundo del fútbol a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia y en qué quedan las competiciones tanto locales como internacionales, las direcciones deportivas se afanan en perfilar las planificaciones de la próxima temporada que, dicho sea de paso, tampoco se sabe a ciencia cierta cómo va a quedar diseñada. En cualquier caso, los responsables de las áreas técnicas intentan avanzar trabajo en la medida de las posibilidades, rastreando el mercado, eligiendo perfiles o tanteando algunas opciones.

En el caso del Betis, la portería es una de las zonas que que más preocupa y ocupa en estos momentos. Dani Martín no ha terminado de explotar como se esperaba y en su caso la decisión ya está tomada. Se marchará cedido para foguearse, lo que obliga al Betis a buscar un recambio de garantías para la portería. En este caso, no habrá más experimentos. Se apostará por un meta contrastado y que compita desde el minuto uno con Joel Robles por la titularidad.

Varios son los nombres que han sonado hasta la fecha, desde la vuelta de Adán, que acaba contrato con el Atlético de Madrid, hasta el meta de Olympiaco, José Sá, al que se sigue desde hace varias ventanas de transferencias, pasando por Rui Silva, del Granada, al que se le adivina una importante capacidad de proyección.



En el caso de los dos portugueses, la competencia será importante, sobre todo con el cancerbero del conjunto heleno. Equipos como el West Ham, el Atlético de Madrid, el Crystal Palace y el Southampton, además del verdiblanco, andan tras su pista, aunque serían los hammers lo que podrían tomar ventaja en la carrera por el ex del Porto. Y es que, según medios británicos, éstos estarían preparando una oferta para hacerse con sus servicios, un primer paso que todavía no habrían dado ninguno de los demás equipos interesados.

El West Ham ha tenido serios problemas con su portería esta temporada. A la lesión de Fabianski, le siguieron unas feroces críticas a su suplente, el español Roberto Jiménez, al que desbancó el tercer portero David Martin. David Moyes busca un portero de garantías para la próxima temporada, en la que se le podría buscar acomodo al español, con contrato hasta junio de 2021.

En cuanto al Betis, de momento está lejos de los 13 millones que el Olympiacos ha cifrado su salida, que no es sino la cantidad que marca su cláusula de rescisión. Por su parte, el Atlético, el otro competidor de LaLiga, parece que no tiene la mayor intención de retener a Adán y su opción para suplirlo es el de Braga. Los colchoneros no tendrían mayores problemas para pagar lo que piden los griegos, pero Sá quiere un equipo que le garantice jugar lo máximo posible, algo que con los rojiblancos tendrá complicado por la presencia del todopoderoso Jan Oblak bajo palos.

El jugador ya confesó días atrás que le halaga el interés de equipos como el Betis, pero, de momento, permanece concentrado en su equipo, con el que tiene contrato hasta 2023.