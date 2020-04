Tello y su reto para la reanudación

Pasan los días y la incógnita sobre la posible vuelta de la competición sigue sin despejarse. Las decisiones se toman a cuenta gota y nadie se atreve a dar el primer paso, aunque equipos como la Real Sociedad ya han anunciado su intención de volver a los entrenamientos de forma controlada y en grupos reducidos la próxima semana. En el Betis, mientras tanto, los jugadores permanecen expectantes mientras mantienen sus entrenamientos diarios en solitario.

De las pocas decisiones que se han tomado se encuentra el compromiso por parte de LaLiga de no jugar antes de las 72 horas del último encuentro disputado, una postura que celebran todos los jugadores, que rechazaban hacerlo cada dos días. "Se escuchan muchas cosas y todavía no hay nada claro. Para el futbolista, jugar cada 48 horas es duro. Lo mejor que puede pasar es acabar LaLiga por el bien de todos los equipos. Es verdad que 72 horas es mucho mejor que 48, para que haya menos riesgo de lesiones, podamos descansar, pero todos lo que queremos es volver a la competición y tendremos que aceptar lo que sea", defendía en este sentido el jugador del Betis Tello en una entrevista en Onda Cero, en la que recordaban que el extremo catalán fue el último jugador en marcar en LaLiga en un encuentro con público.

Lo hizo en la victoria verdiblanca ante el Real Madrid, disputada el domingo 8 de marzo, justo una semana antes de que se decretara el Estado de Alarma y se cancelasen todas las competiciones deportivas.

"Es verdad que este año no estoy teniendo mucho acierto de cara a gol, pero el reto ahora es ver si puedo meter el primero de la reanudación, que sería ante el Sevilla en el derbi. Ojalá", deseaba el ex del Barça.

En cuanto a la rutina que mantiene durante esta cuarentena, Tello insistió que está siendo "duro" mantener los entrenamientos en casa "porque no entrenas igual, no tienes el mismo ritmo, el día a día es diferente, se echa de menos el balón y no se puede estar a tope". No obstante, desde el primer día los jugadores están obligados a ejercitarse en sus domicilios, con un sólo día de descanso por semana, un trabajo que les permitirá llegar en las mejores condiciones posible a la reanudación de la competición."Necesitaremos un par de semana para ponernos a punto. En mi caso he estado entrenando cada día, y es verdad que aunque no esté al mismo ritmo, he entrenado intensamente".

Asegura Tello que las rutinas de entrenamiento que desarrollan estos días poco tiene que ver con lo que hacen en verano, cuando el trabajo que le envían desde el club es opcional. "En verano te lo mandan, pero es un poco libre. Sabe que luego tienes un mes y pico para ponerte en forma, pero ahora nadie sabe cuándo vamos a volver y nadie quiere perder la forma", apuntaba.

Sin fecha para la vuelta, desde el club planifican los entrenamientos semana a semana, con diferente carga e intensidades. "Lo que hicimos la primera semana fueron ejercicios bastante fuertes, y la siguiente ya vino un poco de bajón para poder desconectar un poco. Ya a la tercera otra vez de bastante carga. Lo que tenemos que hacer es ir viendo un poco cómo se van desarrollando los acontecimientos y adaptar los entrenamientos a eso. Creo que nosotros este año tendremos lo mínimo de vacaciones porque se van a juntar las dos temporadas".

Al margen de sus entrenamientos, Tello también ocupa parte de su tiempo estos días en ejercer de maestro para una de sus hijas, la mayor, pues la pequeña aún no está en edad escolar. "Nos envían desde el colegio los ejercicios y tenemos que explicárselos e intentar hacerlos con ella. Luego nos llaman desde el colegio para corregirlos. Lo que peor se me da es el inglés".

Entre eso y "las conversaciones de Whatsapp con los compañeros del equipo amenizadas por Joaquín", el confinamiento se lleva un poco mejor, a la espera de que las autoridades permitan a los equipos volver a ejercitarse de forma normal.