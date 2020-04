El gesto solidario de Carvalho para la lucha contra el COVID-19 en Portugal

En los últimos William Carvalho estaba apareciendo en los medios por posible salida del Betis el próximo verano. En el club de La Palmera no tienen la intención de venderlo, pero si llega una propuesta interesante no cerrarán la puerta. Equipos como el Leicester o el Mónaco han pasado, incluso, a la fase de contactos para preguntar por la situación del jugador, al que el Betis no dejaría salir por menos de 30 millones de euros.

Ajeno a cualquier rumor sobre su futuro, William Carvalho trabajar estos días duro para volver en las mejores condiciones posibles cuando se reanude la competición, pero también tiene tiempo para ayudar a los más necesitados de su país. El centrocampista portugués es uno de los embajadores de la 'Associação Corações Com Coroa', una especie de banco de alimento que se dedica a repartir comida entre los más necesitados del país vecino.

Con la instauración del Estado de Alarma en Portugal, esta asociación tuvo que paralizar su actividad, pero decidió que no iba a dejar de ayudar a la gente. Así que el equipo directivo se ha puesto a disposición de los diferentes centros de Lisboa que sí pueden trabajar para combatir al Covid-19 a los que entregarán estos alimentos que ellos no pueden distribuir.

Entretanto, el jugador del Betis ha confirmado que se hará cargo de los empleados que trabajan en esta asociación y que por culpa del coronavirus no podrán trabajar, a los que pagará íntegramente su salario los tres próximos meses. Un gesto de solidaridad de William Carvalho, que se muestra muy comprometido con su país y con la lucha contra esta pandemia, que ha afectado a gran parte del planeta.