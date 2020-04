El 'otro' Loren no lo ve fuera

"Loren es una persona fuerte mentalmente. Fíjate todos los problemas que ha tenido en el Betis, que era siempre el descarte, y dónde está ahora, supercontento, jugando en el equipo en el que quería jugar. ¿El Nápoles? Lo que él quiere es seguir y quedarse en el Betis. En una entrevista (a ESTADIO Deportivo) ha dicho que lo que le falta es ganar un título con el Betis. Ésa es su ilusión. No quiere irse a ningún otro equipo; tiene contrato y ojalá se quede muchos años en el Betis. Él se siente muy valorado por el Betis, muy querido por la afición. Lo que está haciendo Loren es lo que tiene que hacer todo futbolista de elite. Todos quieren jugar, pero el entrenador es el que elige. Compite con un 'toro', que es Borja, un grandísimo futbolista, y ahora se recuperará Juanmi. Es el máximo goleador, pero tiene que seguir poniendo el listón tan alto. Que lo disfrute todo el beticismo", confiesa a ABC el padre del delantero bético, cerrando un poco la puerta a la anunciada salida en verano del costasoleño, con propuestas de España, Italia e Inglaterra.

"Tiene la cabeza tan bien amueblada que, cuando las cosas no le salían tan bien, tiene la suerte de que el cuerpo técnico, cuando necesitan algo, les dan vídeos de partidos y entrenamientos. Y eso los jugadores, Loren también, lo agradecen. Mira Borja Iglesias, que no está teniendo suerte, no está teniendo la racha. Y creo que le va a cambiar, porque es muy trabajador y tiene una calidad tremenda. Ojalá hubiera marcado los mismos goles que Loren, porque eso significaría que el Betis estaría arriba. Él está en Sevilla, y su madre y yo estamos en Marbella; hablamos mucho, ahora por videoconferencia. Y trato es de hablar de fútbol lo menos posible, que desconecte", terminaba el ex central y ahora entrenador.