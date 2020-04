Feddal presume de músculo durante la cuarentena

Hay cierto consenso entre todos los actores del mundo del fútbol acerca de lo que va a ser necesario a la hora de volver a la competición. Entre los puntos en los que se está de acuerdo destaca el de que los jugadores van a necesitar entre 10 y 15 días para completar su preparación. Desde que se decretó el Estado de Alarma hace justo un mes, los futbolistas permanecen en sus domicilios trabajando de forma particular e individualizada y la mayoría coincide en que ésto les va a afectar en su forma física.



Pero, si una imagen vale más que mil palabras, la que ha publicado el jugador del Betis, Zou Feddal podría desmontar toda esta teoría. Y es que, el central marroquí ha mostrado a todos sus seguidores de Twitter cómo es posible no perder ni un ápice de fuerza durante el confinamiento e incluso mantener un cuerpo musculado y fibroso. De momento, le está ganando el pulso a la cuarentena.



Feddal, que aparece también con una nueva imagen, con una barba bastante pobada, ha inmortalizado uno de los momentos de su entrenamiento y lo ha compartido con la siguiente frase: "Seguimos, espero que los ánimos estén bien".



Los suyos, al menos a tenor de la instantánea, parecen ya totalmente recuperados, ya que, antes del parón por el coronavirus, él no pasaba por su mejor momento en el equipo. Betis y Valencia no lograron llegar a un acuerdo para que el bético ocupase la plaza del lesionado Garay en el conjunto che, una decisión que Feddal se tomó con resignación. Su marcha al Valencia le hubiese permitido tener los minutos que no está teniendo esta temporada con Rubi, con el que apenas ha disputado diez encuentros de Liga (849').



Con once jornadas por delante si finalmente se reanuda la competición, como todo apunta, el de Tetuán se ha propuesto volver a convencer al técnico catalán y sabe que estar en las mejores condiciones posibles no sólo física sino mentalmente cuando los entrenamientos se reanuden le puede ser de gran ayuda.



Con un año más de contrato (hasta junio de 2021), Feddal sabe que este verano puede ser decisivo para su futuro, con un Valencia que no se ha olvidado de él y que podría volver a la carga en los próximos meses.