Juanmi: "Tengo la duda de si se acabará LaLiga"

El bético Juanmi Jiménez podría ser el 'fichaje' del Real Betis si finalmente se logra reanudar la competición de LaLiga para acabar las once jornadas que restan. No en vano, el de Coín apenas ha podido jugar dos partidos esta temporada debido a una talalgia que posteriormente le obligó a operarse de unas fascitis plantar derivada de la primera lesión.

El malagueño ya se encontraba entrenando con sus compañeros y contando los días para volver a jugar cuando todo se paró por la pandemia de coronavirus, una situación que ha generado una gran incertidumbre sobre los plazos para volver a entrenar de forma grupal y que el mismo Juanmi analizó con mucha cautela. "Prefiero esperar, creo que estamos viviendo una situación muy complicada. No hay que tomar riesgos. Es verdad que tenemos ganas de empezar a entrenar y de que todo se reanude lo antes posible, pero siendo cautos y sabiendo que la situación es complicada. Estamos pasando por algo que no habíamos pasado y tenemos que ser un poco cautos si no queremos volver a dar pasos atrás en la situación", explicó en los micrófonos de Onda Cero el atacante bético.

Además de la posibilidad de la vuelta a los entrenamientos, también está la de las diferentes fechas que se manejan para reanudar LaLiga, aunque el malagueño albergó dudas de que se puedan acabar las once jornadas que restan. "No sabemos cuándo se reanudará, pero si lo hace lo más lógico sería a puerta cerrada para evitar contactos en la mayor parte de lo posible. Tengo la duda de si se acabará LaLiga. Estamos pendientes de la evolución de todo esto, que no es tontería", manifestó el malagueño.

En cuanto a su recuperación, Juanmi reconoció que está viviendo "un año raro con la lesión" primero y ahora con la pandemia, pero que pese a todo, sigue con "ganas e ilusión de que se reanude para ayudar al equipo". "Antes de la operación pasaba por circunstancias un poco raras. Estaba dos o tres días bien, después quería aumentar un poco la carga y me daba el 'latigazo' que me dejaba una semana sin hacer nada. Parece que ahora con el tiempo de descanso voy algo mejor y tolerando mejor la carga", añadió.

Por último, el atacante verdiblanco dejó sus sensaciones con respecto a lo que supone entrenar en casa. "Todo es más lento, no tienes las herramientas para seguir la recuperación como en la ciudad deportiva pero nos estamos adaptando a las circunstancias. Tenemos un plan específico de trabajo que va cambiando cada semana y un contacto diario con los recuperadores y fisios para seguir con la recuperación", finalizó.