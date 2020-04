Marcos Álvarez, abierto a acortar los plazos

El preparador físico del Betis, Marcos Álvarez, cree que su equipo podría estar preparado para volver a la competición en una semana si fuera necesario. "Si han hecho los deberes, porque no estamos de vacaciones, no se debe notar demasiado esta situación. El que no haga ejercicio un día, es que no le gusta esto ni es profesional. No necesitamos una pretemporada, está creado el modelo de juego, lo que necesitamos son trabajos colectivos con oposición para volver al nivel de antes, pero hay muchas cosas ganadas. Se habla de dos semanas para estar listos, yo digo que incluso una si hiciera falta".

"Yo no me llevaría las manos a la cabeza si me dicen que comenzamos a entrenar el 15 de mayo todos juntos y que tenemos que competir el 20. Ya trataría yo de que nos adaptásemos todos si han hecho su trabajo", declaraba en Canal Sur, donde añadió que lo más perjudicial es la "incertidumbre".

"Todo esto es nuevo, así que hay que buscar soluciones nuevas. Lo que más preocupa es la incertidumbre sobre saber cuándo volvemos. Se trata de concienciar al jugador de que es deportista, no sólo futbolista. Si lo hace, nos tendremos que preocupar menos los preparadores físicos", terminó.