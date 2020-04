La tarea casi imposible de retener a Aleñá

Cuando el Betis fichó el pasado 28 de diciembre a Carles Aleñá ya sabía que su estancia tenía fecha de caducidad. En el acuerdo con el F.C. Barcelona para su cesión no se incluía opción ni obligación de compra al término de los seis meses y por tanto el jugador debía regresar en verano.

Sin embargo, en el Betis no pierden la esperanza e intentarán ampliar el préstamo al menos una temporada más, una operación que no parece, a día de hoy, que vaya a poder producirse. Y es que, pese a que en el conjunto verdiblanco lo ha jugado prácticamente todo desde que llegó salvo el encuentro ante el Real Madrid, condición que puso el de Mataró para salir del su equipo, en Can Barça tienen otros planes para él.

Planes en plural porque Quique Setién parece tener una idea y el club otra para el centrocampista. Así, el técnico cántabro ya ha declarado en más de una ocasión que consideró un error su salida el pasado mercado invernal, una postura que ha ratificado este miércoles en declaraciones a una radio local catalana. "Perdimos a Ousmane y fue un problema tremendo. Con las dos lesiones el equipo estaba mermado. No hubiéramos dejado salir a Aleñá y Carles Pérez, pero sus salidas fueron anteriores a nuestra llegada y a que se desencadenara todo", declaraba en RAC 1 el otrora preparador verdiblanco, que parece dispuesto a hacerle un hueco en el equipo de la próxima temporada.

Pero esta postura contrasta claramente con la del club. Y es que, la crisis económica a la que está avocada el mundo del fútbol por la irrupción del coronavirus va a obligar a los clubes a idear nuevas fórmulas para llevar a cabo los fichajes. En su caso, el Barça planea usar a jugadores como moneda de cambio y Aleñá es uno de los más codiciados, sobre todo por el Inter de Milán, tal y como insiste este jueves la 'Gazzetta dello Sport'.

Los italianos ya intentaron hacerse con el catalán el pasado mes de enero, pero él prefería seguir en LaLiga y fue el Betis el que se llevó el gato al agua. Ahora, con el Barça queriendo fichar a su delantero Lautaro Martínez, el medio ofensivo podría rebajar considerablemente el coste de la operación.

Por todo ello, parece bastante complicado que el Betis pueda conseguir su objetivo de retener al jugador una temporada más.