El Betis pregunta por Riqui Puig... otra vez

El Betis está contento con el rendimiento que está ofreciendo Carles Aleñá desde que llegó el pasado mes de diciembre. El centrocampista catalán lo ha jugado prácticamente todo salvo el último encuentro ante el Real Madrid, y en la dirección deportiva heliopolitana se han planteado la posibilidad de solicitar al F.C. Barcelona que amplíe su cesión al menos un año más. Sin embargo, en Can Barça tienen otros planes. Setién lo quiere repescar, pero los directivos contemplan la opción de incluirlo en alguna de las operaciones que pretende hacer el próximo verano. Con Lautaro Martínez entre sus objetivos prioritarios, el de Mataró podría ser incluido en la operación para rebajar el elevado precio en el que está tasado el delantero argentino.

Conscientes de lo difícil que va a ser poder retener al canterano culé, el Betis ha reactivado su interés por otro talento de la Masía, por el que también preguntó tanto en enero como el pasado verano. Se trata de Riqui Puig. Y es que, según desvela Sport, Abidal está recibiendo en las últimas semanas un aluvión de llamadas preguntado por la situación del de Matadepera.

La Segunda B se le queda cortísima ya al jugador, al que Setién todavía no ve del todo preparado. Y eso que fue uno de los primeros canteranos a los que llamó para que subieran al primer equipo nada más llegar al equipo y incluso lo puso en su primer encuentro ante el Granada, con una participación decisiva en el triunfo azulgrana. "Riqui es un grandísimo futbolista, pero necesita su tiempo. Hoy por ejemplo he visto una portada en un diario de aquí de Barcelona reclamando que era un futbolista extraordinario y demás. Y es verdad que es un futbolista extraordinario, no tengo dudas, pero tratando las cosas de esta manera les estamos condicionando mucho su futuro. Porque como no sean capaces de cubrir las expectativas que todo el mundo se genera con ellos, puede ser un problema muy serio que ya se ha visto en decenas de futbolistas que apuntaban mucho de jóvenes y luego no han dado ese paso que tenían que dar. A mí me gustaría cuidar mucho más a este chaval y a otros que están ahí y que de verdad sientan que tienen que mejorar a futbolistas que juegan en sus posiciones que son los mejores del mundo. Yo no soy dudoso en cuanto a poner a chavales de titulares y sé que eso me puede generar un problema en el vestuario, pero lo haré porque lo he hecho en Las Palmas, lo he hecho en el Betis con una presión tremenda. Pero creo que eso es un proceso y me tienen que convencer de verdad, que son mejores que los que están jugando para poder hacerlo. Tengo que ver si este chaval va progresando y mejorando día a día para que algún día pueda estar ahí con todas las garantías y jugar muchos minutos", aseguraba el técnico cántabro en El Larguero la madrugada de este viernes, donde negaba que la decisión de no darle más minutos respondiese a una cuestión de actitud. "No es una cuestión de actitud. Es un chaval extraordinario y hablamos bastante con él, su actitud es extraordinaria, para entrenar y para trabajar. Siempre pone buena cara y entrena muy bien, tiene una actitud extraordinaria. Si no juega simplemente es una percepción mía futbolística. Este chaval tiene unas condiciones y un potencial extraordinario pero tiene cosas que pulir y que mejorar. Luego podrá venir otro entrenador que lo pondrá y se sale, pero yo opino así. Es lo que veo en el campo y en el entrenamiento lo que me induce a ponerlo en la alineación inicial o no".

Setién cree que necesita tiempo para seguir creciendo, pero lo cierto es que mantenerlo en el filial, que juega en Segunda B, puede llegar a ser contraproducente. Sin sitio tampoco en el primer equipo, donde la competencia es voraz, se plantea la posibilidad de una cesión al estilo Aleñá. Prestar al jugador a un equipo donde le garanticen minutos y aprenda a competir con un nivel de exigencia alto, pero con fecha de vuelta, sin opción de compra ni nada por el estilo. La idea no es desprenderse de él, sino que siga evolucionando.

Equipos como el Celta, el Granada e, incluso, el Ajax, además de algunos de la Bundesliga y la Premier se han postulado como candidatos para acoger al 'polluelo' azulgrana, demasiada competencia para un Betis que sabe que tendrá que reforzar el centro del campo el próximo verano si no consigue, como se prevé retener a Carles Aleñá.