El Atlético tiene a Joel Robles entre sus alternativas

En los planes de la dirección deportiva del Betis está subrayada la tarea de busca un portero de cara la próxima temporada. Existe consenso en este sentido después de que el verano pasado se supliese la marcha de Pau López, traspasado a la Roma, con la contratación de un meta joven como Dani Martín. Y es que, en el seno del club verdiblanco entienden que la mejor opción para el meta internacional sub 21 es salir cedido para no ver frenada su progresión, siendo su ex equipo, el Sporting de Gijón, uno de los primeros interesados en acogerle a préstamo.

La política en lo referente a la portería, por tanto, va a variar. Se busca un cancerbero experimentado que compita de tú a tú con Joel Robles, que este curso ha asumido la vitola de titular indiscutible. Y para ello, gustan el portugués del Granada Rui Silva, que desea seguir en LaLiga en caso de cambiar de aires, o el también luso José Sá, tasado en 13 millones por Olympiacos.

En el caso de este último, la competencia es elevada, pues el West Ham podría haber tomado ventaja y también es una de las alternativas que maneja el Atlético de Madrid. Pero las intenciones del club colchonero con respecto a su portería incluso podrían llevar al Betis a modificar de forma radical la suya para la 20/21.

Según apunta Mundo Deportivo, el Atlético aún no ha descartado renovar a Adán, cuyo regreso al Betis también es una posibilidad en caso de quedar libre a final de este curso, pero maneja alternativas como la del propio Joel Robles, el mencionado José Sá o Dmitrovic, del Eibar.

El actual guardameta bético se formó en la cantera rojiblanca y abandonó su disciplina en 2013 para poner rumbo a Inglaterra, donde defendió las elásticas de Wigan y Everton antes de regresar a LaLiga de la mano del conjunto verdiblanco. Su buen hacer en Heliópolis ha llevado a su antiguo club a plantearse su repatriación, pero en este punto tendrán mucho que decir tanto el Betis, que cuenta con él para la próxima campaña, aunque tampoco habría que descartar un posible negocio, pues llegó gratis en 2017, como el propio Joel Robles, que tendría que asumir su rol de suplente de Jan Oblak, como ya hizo el propio Adán al salir del Betis.

Ahora, el de Mejorada del Campo podría abandonar el Atlético después de que no haya respondido como se esperaba en las contadas oportunidades que ha tenido en las dos últimas campañas, en la Copa del Rey, y desde el Wanda podrían tentar a un Joel Robles que tiene contrato con el Betis hasta 2022 y está valorado, según la web especializada Transfermarkt, en 6 millones de euros.