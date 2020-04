Bartra, sobre su entrenamiento y la fortaleza mental

Los jugadores de fútbol siguen concediendo entrevistas virtuales en estas duras semanas de confinamiento. El último en hacerlo ha sido Marc Bartra, que ha tenido la oportunidad de tener una charla deportiva con Alex Corretja. El ex tenista entrevistó al jugador del Betis vía Instagram y nos ofrecieron una conversación muy interesante.

En la entrevista, Bartra se refirió al entrenamiento que realiza para no perder la forma física: "Tenemos tres preparadores y también estamos en contacto con el míster. Hay varios grupos de Whatsapp en el que hay un preparador y nos manda lo que hay que hacer a diario. Hay un día de descanso. No es fácil porque estamos acostumbrados a entrenar con gente".

Tanto en el fútbol como en el tenis, los dos deportes que practican los protagonistas de la entrevista, la fortaleza mental es muy importante, otro hecho que destacó el defensa del Betis: "El coaching hay que potenciarlo en el fútbol. Estuve muchos años haciendo coaching, es súper importante en el fútbol y tiene que evolucionar".

Bartra siempre ha sido muy exigente consigo mismo y afirmó que visualiza cada partido después de jugarlo: "Después de cada partido lo veo una vez, incluso a veces dos. Hay muchos partidos que termino y pienso he jugado bien, y después lo veo y dig, pues no. Y al revés me ha pasado alguna vez también".

Alex Corretja y Marc Bartra protagonizaron una curiosa anécdota que el jugador se encargó de recordar durante la entrevista: "Íbamos a jugar un Barça-Betis, estábamos viendo un Federer-Nadal en el hotel de concentración y te mandé un mensaje por el móvil y dijiste en antena 'Un saludo a los jugadores del Betis que nos están viendo', y todos fliparon".