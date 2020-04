Doblas pide al Betis que tenga paciencia con Dani Martín

La portería es una de las posiciones que el Betis ve prioriotario reforzar de cara a la próxima temporada, pues además del interés del Atlético en Joel Robles, la idea a día de hoy es ceder a Dani Martín para que se foguee en un club de Primera división.

El internacional sub 21, y campeón de Europa de la categoría el pasado verano, no ha convencido en sus contadas oportunidades ante Valladolid, Barcelona o Rayo. No obstante, una voz autorizada en el club verdiblanco, por ser uno de los héroes del último título (la Copa del Rey de 2005) y por haber jugado como portero, salió en defensa del asturiano y pidió que se tenga paciencia con él porque le ve cualificado para triunfar en Heliópolis.

"Dani me parece un portero de mucho futuro. Es un portero que está entre los mejores de España de su edad. Quizás le vino demasiado pronto la oportunidad de ir a un Primera. Venía de un equipo de Segunda y se encontró con que tuvo que entrar al campo en la primera jornada, en el Benito Villamarín, habían expulsado a Joel€ le vino todo muy pronto", consideró Doblas en una charla en el perfil de Instagram del Betis. "Hay que darle tiempo, porque yo lo veo entrenar y trabaja bien. En un futuro lo vamos a poder disfrutar dentro del campo, pero ahora mismo se encuentra todavía en proceso de formación", añadió el de Bellavista.

De otra parte, Doblas aseguró que "Fekir es un espectáculo y ha hecho que nadie se acuerde ya de Lo Celso", aunque lamentó "no haber podido verles juntos" y opinó que "al Betis le falta continuidad". "Tiene una muy buena plantilla, pero les falta encajar como equipo. Antes del parón estaba bien. Ganó al Real Madrid y podría haber enganchado esa continuidad pero vino todo este infortunio del coronavirus", agregó.

No tiene claro que se pueda acabar la temporada

"Es una propuesta... ahora mismo lo más importante es la salud. Son muchos los fallecidos. Si no tiene que haber fútbol o no puede haber fútbol este año pues que se corte y que se juegue cuando se garantice la salud y la seguridad de todos, que es algo que debe estar por delante... no nos vamos a extinguir nosotros mismos".

Sus recuerdos en el Betis

"Cuando uno nace aquí, en una familia de béticos... el Betis es mi equipo, siempre digo que es mi religión. Es en lo que creo y lo que me gusta. Me duele cuando pierde y me alegro al máximo cuando le suceden cosas positivas. Yo tuve la suerte de disfrutar desde dentro y todavía sigo dentro".