Alexis: "¿Pedri? Está a un gran nivel"

Mucho se está hablando estos días en Las Palmas de Gran Canaria sobre el futuro de Pedri, prometedor futbolista insular por el que el Barça pagó meses atrás cinco millones de euros, adelantándose, entre otros, al Betis, tal y como pudo confirmar ESTADIO Deportivo recientemente.

Un interés verdiblanco que continúa en forma de poder hacerse con su cesión la próxima temporada, siempre y cuando el filial azulgrana no suba a Segunda, lo que le amarraría a 'Can Barça', alternando el primer equipo con el B. Al gusto del Betis por Pedri, precisamente, se ha referido el coordinador del área deportiva del Real Betis Balompié, Alexis Trujillo, en una entrevista con el diario La Provincia.

"La planificación definitiva no está acabada, resta mucho. Hay que ver cómo volvemos y cómo terminamos. Pedri es un chico que hemos visto que ha salido al mercado y está jugando muy bien. Atesora buenas condiciones técnicas, está a un gran nivel. Pero en el fútbol, todo depende de las necesidades que puedas tener. A día de hoy, la planificación no está cerrada. Al margen de eso, se abre camino en este mundo. Está demostrando que atesora buenas condiciones en la UD. Tiene solo 17 años, pero asume la responsa- bilidad y juega a su nivel", ha comentado.

Además de Pedri, Riqui Puig y el Betis

Sin embargo, no es Pedri el único objetivo azulgrana en Heliópolis, siendo el canterano Riqui Puig otro de los 'cachorros' culé que gustaría incorporar el Betis el próximo curso, siguiendo la senda de Aleñá, Tello, Bartra... Algo sobre lo que Alexis, sin embargo, prefiere no mojarse. "No estamos en ese escenario de decantarnos. Queda tanto...", sentencia el grancanario.



El Betis busca fichajes en todos los puestos

También se centra Alexis Trujillo durante su entrevista con el diario La Provincia a las tareas de teletrabajo que viene realizando en estos días, mientras dura el Estado de Alarma y el confinamiento impuesto por el Gobierno como consecuencia de la pandemia del coronavirus: "Mantengo mis tareas en el área deportiva, en plena sintonía con la secretaría técnica. Se centra en la continua búsqueda de jugadores y valoraciones que puedan ser oportunas para reforzar el plantel".

En ese sentido, el grancanario apostilla que buscan "en todos los puestos" para, "en el momento que sea necesario, disponer de una lista con garantías de candidatos". Pese a ello, insiste Alexis en que todavía "resta un 30% para terminar de planificar lo que pueda ser importante o no" la próxima temporada.

Alexis prevé un bajón en los fichajes millonarios

Y es que a la actual, si todo sale como se espera, aún le restan once jornadas por disputarse. Lo que sí tiene claro el rector deportivo verdiblanco es que "esto marcará un antes y un después en el fútbol y en la vida. Primará el control. Los clubes valorarán otras cosas y serán más previsibles. Habrá un bajón en los números de contrataciones millonarias".