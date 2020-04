Dos del Betis, en el once de los que más faltas reciben en Europa

Decir que el Real Betis no tiene buenos jugadores es faltar a la verdad. Otra cosa es que tenga una gran plantilla, si buena es sinónimo de completa. Le faltó durante muchos meses un sostén, que acabó llegando tarde y desde América, por lo que a Guido ni siquiera le dio margen para rendir antes de que coronavirus parase el Mundo. Pero no se trata sólo de eso. Rubi también ha echado en falta más nivel entre los palos, fuerza en la zona ancha para morder en la presión y extremos verticales, de esos que te hacen profundo más allá de lo que logren tus laterales, a los que le han terminado cogiendo muchas veces la espalda. Y lo saben bien en Heliópolis, no en vano; de ahí que sea de lo más urgente que buscan Alexis Trujillo y los suyos para la 20/21.

Pero, si no tuviese grandes jugadores, no se habrían dado cita en las gradas del Benito Villamarín cada 15 días ojeadores de los clubes más potentes de Europa. Mandi, Carvalho, Canales o Loren son jugadores muy apatecibles, como también Emerson Royal y Nabil Fekir, quienes han aportado entre ambos 10 goles y 11 asistencias al cuadro heliopolitano.

Ambos representan el desequilibrio de un equipo que es, hasta la fecha, es el cuarto de LaLiga que más regates completa cada 90' (4) y el que más faltas recibe por partido (15,1). De hecho, no hay ningún jugador que sea más veces frenado para de manera irreglamentaria en cada encuentro que el franco-argelino (3,8), mientras que sólo Rafinha (3,5) y Parejo (3) superan al brasileño en este sentido (2,6).

Así las cosas, no es de extrañar que los dos béticos formen parte del once de jugadores que más faltas han provocado en las cinco grandes ligas de Europa, según refleja WhoScored. Quizás, el problema para este Betis es que no ha sabido hacerlas, pues es el quinto que menos comete y el sexto más tarjeteado, siendo el que más rojas ha visto (7) en España. Eso es, en gran parte, fruto de ese agujero que ha tenido en el centro del campo, donde concentra especialmente a buenos jugadores, pero donde se aprecian también mejor las taras de su plantilla.