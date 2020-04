Borja, un 'killer' que aprieta en los finales

El delantero del Betis Borja Iglesias se aferra a las once jornadas por disputarse para acabar de maquillar sus números como goleador verdiblanco



Como a todos, el 'apagón' futbolístico como consecuencia del coronavirus cogió por sorpresa al bético Borja Iglesias, quien suma una nueva piedra en el camino a lo largo de su primera temporada como bético. Las cosas, como refrendan sus números, no han salido tal y como esperaba cuando llegó a Heliópolis el pasado verano, siendo la inversión más importante del Betis para la 19/20.

Poco menos de 30 millones de euros abonó el Betis por el delantero gallego como muestra de su gran apuesta en él para el ataque verdiblanco, depositando, también, toda la responsabilidad sobre sus botas. Desde entonces, tres goles y tres asistencias en lo que va de una temporada a la que, además, hay que sumarle los tres tantos y el pase de gol que firmó en Europa League aún como perico, poco antes de que se consumara su traspaso al Betis y se enfundara por primera vez la elástica de las trece barras.

Un rendimiento, en cualquier caso, bastante inferior al esperado. De ahí que el parón obligado, quizá, no le haya venido mal del todo al ex del Espanyol, quien ya ha tenido tiempo para resetearse e intentar mantenerse en forma de cara a una vuelta a la competición en la que aún le quedan once jornadas por delante para maquillar sus registros como bético.

"Tengo la sensación de que en cualquier momento me voy a hinchar a meter goles", dijo el 'Panda' durante su conversación con el comentarista y exjugador Alberto Edjogo-Owono en su canal de Youtube. Y quizá no le falte razón... Así, al menos, lo indican sus registros en temporadas anteriores, demostrando que los finales de temporada no se le dan nada mal.

El pasado curso, con la elástica del Espanyol, en la que fue su primera experiencia en Primera, acumuló seis goles y una asistencia, firmando dos dobletes (Atlético y Leganés). Mejor le fue en la 17/18, con nueve goles y dos asistencias como delantero del Zaragoza en sus últimos once partidos disputados en Segunda con la elástica del conjunto maño. Un año antes, con el filial del Celta, y en Segunda B, tampoco le fue nada mal al hoy delantero verdiblanco, consiguiendo 13 goles en las once últimas jornadas.

Unos precedentes, por tanto, que invitan a Borja Iglesias a pensar en ser optimista al respecto y, una vez que se reanude la competición, poder sacudirse toda la presión que recae sobre su figura en Heliópolis de cara al gol. Mientras, el punta, muy activo en redes durante la cuarentena, practica con el Fifa y la PlayStation.





Borja Iglesias, seguro de acabar triunfando en el Betis

Lo que sí tiene claro Borja Iglesias es que si no es una vez que se reanude la competición, será la próxima temporada. Pero que acabará triunfando como bético. Ese, al menos, es su pensamiento. Y así se lo ha hecho llegar a sus agentes, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo. La posibilidad de que el próximo mercado pudiera cambiar de aires no es una opción a día de hoy, a pesar de que disponga de posibles intereses en Inglaterra. El Betis, además, tampoco tiene intención de ello. Tendría que recuperar la inversión, y ahora se antoja complicado por el coronavirus.