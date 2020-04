Un derbi sin público, "raro" para Joaquín

Aún no hay una fecha concreta para el posible regreso del fútbol en nuestro país. Pero lo que sí está claro es que, cuando vuelva, si se produce finalmente ese regreso, los partidos se desarrollarán a puerta cerrada.



Esa extraña situación de ver los campos vacíos se prolongará a buen seguro hasta el comienzo de la próxima campaña. Pero, para empezar a asimilarlo, el primer plato será nada más y nada menos que el derbi que debe disputarse en el Sánchez-Pizjuán, el primer partido que el Betis tendrá que afrontar cuando el balón vuelva a rodar.



"Será una sensación muy rara. Que salgamos y no haya gente va a ser difícil", ha asegurado al respecto el capitán verdiblanco Joaquín Sánchez en El Hormiguero, de Antena 3, donde además de mostrar su habitual sentido del humor, dejó patente su lado más humano al recordar a las miles de víctimas que está dejando la pandema de la COVID-19: "Cuando volvamos a jugar me voy a acordar de todos los que nos han dejado. Si nos ponemos a mirar, habría campos que se llenarían con la gente que nos ha dejado".



En estos momentos, como es lógico, la salud es lo primero y, por ello, el portuense quiso aprovechar la ocasión para agradecer la labor de los sanitarios y de todos aquellos porofesionales que trabajan para paliar los efectos de esta crisis: "Los héroes llevan batas blancas y están en los hospitales. Llevan uniformes y están en las calles. Gente que ha dado ejemplo sin nada a cambio. Se han puesto en en primera línea sin pedir nada. Se merecen un homenaje. Gracias a ellos vamos a poder seguir con nuestras vidas".