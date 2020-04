Finidi y su relación con Van Gaal, sus problemas con Lopera y el interés del Real Madrid

Finidi George marcó una época en el Real Betis Balompié. El extremo nigeriano aterrizó en Heliópolis en el verano de 1996 procedente del Ajax de Van Gaal con una sonada negociación en la que también estuvo por medio el Real Madrid, aunque finalmente fue el Betis de Manuel Ruiz de Lopera el que se llevó al talentoso jugador africano. "Tuve una reunión con uno de los directivos del Real Madrid a través de mis representantes al final de la temporada 95/96, el Madrid tenía interés pero no sé lo que pasó, el Madrid de ahora no es como el de hace 25 años. Luego entró Lopera y yo quería salir de allí, era una oportunidad para cambiar de aires. El Betis hizo un gran esfuerzo por ficharme, me adapté muy rápido e hice mi trabajo, además el cariño de la gente fue espectácular", ha recordado Finidi en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

En el Betis, Finidi vivió cuatro temporadas inolvidables, tanto que todavía hoy siente el cariño de los sevillanos cuando regresa a la capital hispalense. "Sé que la gente me tiene mucho cariño, no solo del Betis, del Sevilla también, los he visto por Sevilla después de tantos años y me piden fotos. Una pena que no haya habido Semana Santa, quería ir a la Feria este año y tampoco, no se puede hacer nada, tengo que mirarlo para ir a Sevilla otro año", ha reconocido el nigeriano, que analizó la situación por la que pasa España: "Estamos todos bien, un poco aburridos en casa pero intenando adaptarnos a la nueva situación. Estuve en Nigeria y llegué el 5 de marzo a Mallorca, por poco no me coge en mi país. Son cosas que tu ves en una película y crees que no puede pasar, pero lo estamos viviendo, es un parón total para el país, es muy difícil, pero hay que adaptarse y tomárselo con tranquilidad".

A lo largo de su carrera, Finidi ha tenido que lidiar con dos personas muy particulares en el mundo del fútbol, una de ellas Louis van Gaal en el Ajax, la otra, Manuel Ruiz de Lopera, en el Betis. Así recordaba su salida de Holanda, señalando al técnico holandés. "Yo quería salir porque Van Gaal me dijo que no iba a jugar más por unas declaraciones mías después de la final de Champions. La prensa me preguntó tras la final si era mi último partido y yo dije podía pasar de todo... Luego Van Gaal me llamó a su oficina y me dijo que eso no le gustó, me dijo que estaban moviendo fichas para traer a otro jugardor, que era Babangida. Al final pensé que tenía que salir de allí porque no quería sentarme en el banquillo solo por su enfado. Ahora, mirando hacia atrás, pienso que él quería echarme, también el Ajax necesitaba el dinero y era la forma de empujarme a salir, en aquel momento no pensé en eso pero ahora con tranquilidad y los años ya entiendo el motivo, para meterme un poco de presión y ver si iba a salir, creo que fue así", ha explicado.

Y de Van Gaal, a Lopera: "Era un hombre raro, hizo mucho por el Betis, hay que decirlo, pero tiene sus cosas raras... No puede ser que todos los futbolistas que hayan pasado por allí sean malos y solo una persona buena, no lo creo, yo tuve mis problemas con él pero era cuestión de confianza, yo venía de un sitio donde todo es legal, y aquí te sacaba varios contratos y confiaba que era legal, luego no era así, todo mezclado para engañar, yo no quise salir así, pero cuando una persona te engaña y la afición no sabe lo que está pasando, era difícil estar tranquilo, jugando y riendo. No había otra manera de salir y por eso me fui dejando todo lo que era mío pero buscando mi felicidad".

También tuvo tiempo Finidi recordar aquella final de Copa perdida ante el Barcelona: "La forma de perder esa final me dolió mucho, teníamos el título para ganarlo y no sé lo que pasó ante el Barcelona... es una espina, me dolio mucho, pudo haber sido un trofeo para el club, para mí también y para esos futbolistas maravillosos que tuvimos en aquella época".

En cuanto al Betis actual, el nigeriano no entedió la salida de Serra Ferrer: "Vino como directivo y a la hora de tomar decisiones siempre hay gente por encima tuya, no sé lo que pasó ahí, todo era bonito y de repente escuché que ya no estaba, no sé qué pasó realmente, pero en un equipos así siempre hay directivos y son los que deciden. Si no eres el dueño del club siempre tienes gente por encima tuya. Él sabra lo que ha pasado allí".

Con respecto al proyecto actual del Betis y que no termine de arrancar, es algo a lo que propio Finidi no encuentra explicación: "Tiene que haber un proyecto, pensaba que ya lo tenía más o menos encaminado, pero no sé lo que pasó, estuve allí hace dos años en un derbi, veía que el club trabajaba para traer jugadores jóvenes a un buen proyecto, pero dos años después no acaba de tener el éxito. Pensaba que podía competir con los cuatro de arriba pero nada ha funcionado, espero que vuelvan a poner todos para tener un poyecto de cinco o seis años para estar entre los cuatro mejores de España, hay que ver si es posible".

Por último, Finidi admitió que sigue en contacto con algunos excompañeros como Alfonso y Benjamín. "Alfonso vive en la isla, a veces nos vemos, también habló a veces con Benjamín, era mi vecino pero yo no estuve en la fiesta, ya había salido del lub, era un personaje pero un buen chaval", recordó el nigeriano que ahora espera una oportunidad para volver al fútbol: "Hace tres años que estuve entrenando en Mallorca a los jóvenes pero entró gente nueva al club y cambiaron las cosas. Ahora tengo mis negocios y nada que me vincule con el fútbol de momento, tengo mi título de entrenador y si viene algo estoy dispuesto a aprender y trabajar, quién sabe si algun día puedo entrenar en Primera división, pero de momento, nada vinculado al fútbol".