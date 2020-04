Joel Robles, las opciones europeas del Betis y el interés del Atlético

El mundo del fútbol está decidido a poner de nuevo la maquinaria en marcha. Los equipos podría volver a entrenarse, de forma progresiva, el próximo 4 de mayo. Pero algunos jugadores piden máxima seguridad antes de dar ese paso.

En el caso del Betis, el meta Joel Robles pasó por los micrófonos de Cope Sevilla para ofrecer una visión muy prudente, tirando de cordura para pedir calma y ver cómo va evolucionando todo: "Respeto la opinión de todos. Unos tendrán más miedo, otros menos, unos querrán jugar, otros no... Yo en mi caso, no voy a vivir con miedo, pero tampoco vamos a comenzar esto a cualquier precio. Lo más importante es la salud y el fútbol está por detrás. La Federación no va a asumir el riesgo de reanudar la Liga o los entrenamientos si no hay seguridad. Pienso que tarde o temprano vamos a volver, tenemos médicos en el club muy preparados y vamos a seguir los pasos que nos vayan diciendo, nosotros al fin y al cabo somos unos mandados en esta situación".

Y es que, por encima de consideraciones personales, el cancerbero tiene claro que buscarán hacer lo que mejor le convenga al club: "Al final los jugadores vamos a tener que ceder en situaciones aunque no nos gusten, pero hay que buscar lo mejor para el Betis y el rendimiento de cara a esos once partidos".

En este sentido, Joel no escondió que no es demasiado partidario de las concentraciones que se están barajando realizar antes de reanudar el campeonato. "Pensar en una concentración de 15 días después de lo que estamos viviendo se puede hacer un poco más duro de lo habitual. Si ya en verano se hace duro, pues imagínate ahora. Todo se puede hablar, estamos para ayudarnos y ver qué es lo mejor para el equipo y para el jugador, que tiene que rendir, pero si mentalmente no está bien, el rendimiento no a va ser el máximo. Hay que entender la mente del jugador y que esté fuerte en ese sentido", destacó.

Mientras el fútbol vuelve, en cualquier caso, el cancerbero bético continúa con la preparación que le dictan los técnicos, pero admite que el trabajo es muy diferente. "Nos mandan el plan, entrenamos cada día por la mañana una hora y pico de lunes a sábado, y los domingos descansamos. Por la tarde, si me quedo con ganas, tengo una cinta y corro una horita. En mi caso, al ser portero, que tenemos un entrenamiento específico, pues es más complicado. Yo tengo suerte y tengo un poco de césped artificial y me puedo tirar, pero está más duro y al final no tiene mucho que ver con lo que podemos hacer en un entrenamiento diario nuestro".

Por ello, Joel Robles entiende que será necesario un tiempo de preparación antes de poder acabar LaLiga. Ese es su principal deseo, pues aún confía en escalar posiciones y alcanzar el objetivo de una plaza europea: "Hay que acabarla, todavía quedan once partidos. Hay equipos, por ejemplo como el Espanyol que está en descenso y ha invertido mucho dinero para intentar salir de ahí. Nosotros tenemos el objetivo de entrar en Europa. Hay que ser sinceros, estamos un poco lejos, pero quedan 33 puntos, son muchos y no se sabe qué puede pasar. Es una lástima que LaLiga acabara así, pero si no se puede jugar, pues habrá que aceptarlo".

Por otro lado, Joel también se refirió a la rebaja salarial asumida por la plantilla, destacando que se trata de un gesto que han aceptado de buen grado. "Ese era nuestro primer objetivo, ayudar al club, ponérselo fácil y, lo más importante, que esos 400 béticos que trabajan por y para nosotros, se lo tenemos que devolver porque son muchas familias y quitarles ese sueldo en esta situación no se lo merecen. Era responsabilidad nuestra el ceder porque esto es una familia y tenemos que ayudarnos entre nosotros".

Y es que, es tal su compromiso con el Betis, que ni siquiera las noticias de un posible interés del Atlético de Madrid le descentran. "Fueron once temporadas allí y ya sabéis lo que para mí representa el Atlético. Que salga algo así de la que es tu casa a uno le hace feliz, pero ahora mismo estoy muy tremendamente feliz en el Betis, pero no por jugar, sino por todo. Tenemos una afición increíble, todos los partidos con el estadio lleno, el club está haciendo las cosas muy bien, trayendo grandes jugadores... Este club tiene un gran futuro por delante y creo que hay que tener paciencia. Sé que no conseguir los objetivos de ir a Europa puede frustrar, pero esto cuesta, esto tiene un proceso y el Atlético es el ejemplo, yo lo viví allí", sentenció.