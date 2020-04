Haro: "No habrá fútbol con público hasta el 2021"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, cree que los protocolos que se están planteando para que se reanuden las competiciones son lo suficientemente seguros y, aunque el Betis aún no ha comunicado a sus jugadores cuándo empiezan a entrenar (la COPE ha adelantado que se haría individualmente a partir del 4 de mayo), está convencido de que va a acabar: "Se puede retomar a mediados de junio".

Hay que contar, por supuesto, con la autorización de las autoridades sanitarias, pero si se vuelve habrá "más riesgo de contagiarse en un supermercado que jugando al fútbol". Se volverá, eso sí, "sin público" y, en el caso del Betis, "en el Benito Villamarín y no en la ciudad deportiva. Hay mejores tiros de cámara y la televisión es uno de nuestros mejores clientes".

Haro, en los micrófonos de COPE Sevilla, ha indicado cree que "sería drástico y dramático en el apartado económico para todos los clubes" que no se reanudara LaLiga: "El Betis puede aguantar económicamente a corto plazo", pero la situación se agravaría en un periodo prolongado en el tiempo. También asegura que "habrá algún tipo de compensación a los béticos, la devolución del dinero o alguna otra, aún no está decidido porque hay muchísima incertidumbre y no se sabe cuál será el escenario final".



El Betis apuesta por que se acabe la liga

"El papel del Betis como club y como miembro de la comisión delegada de LaLiga es que cuando la situación sanitaria lo permita volvamos a la competición. Mueve el 1,3 por ciento del PIB. Por supuesto que hay que salvaguardar la salud, pero los alemanes no son tontos y ya están iniciando la vuelta. Yo también tengo una hermana sanitaria. No se trata de tirarse al campo, pero sí de hacerlo con las máximas medidas de seguridad. Nuestra postura es volver lo antes posible, con seguridad y coordinado con las autoridades sanitarias. Lógicamente riesgo va a haber, pero no más que cuando uno va a comprar a un supermercado".



"Lo importante es la salud, lógicamente. Pero también la economía del país en general. Cualquier industria tiene que empezar a funcionar. El sistema no está hecho para estar tanto tiempo parado. Ya está sufriendo, pero hay que volver a la normalidad lo antes posible", ha indicado Haro, quien ha tratado otros temas de actualidad.

Un protocolo claro y eficiente para el regreso

"Ni el Betis ni LaLiga va a ser nada a las espaldas de Sanidad, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados a que digan que ya se puede volver. Hay que trabajar ya en distintos escenarios y con un protocolo claro de vuelta al trabajo. Si se detecta un positivo está muy claro cómo se debe actuar, pero hay muy pocas opciones de que se contagie por los controles que vamos a hacer antes y después de los partidos, así como en los entrenamientos. Hay más posibilidades de que se contagien en un supermercado que jugando al fútbol".

Iniciar la liga ante del 15 de junio

"Todavía no hemos puesto una fecha para la vuelta. Hasta finales de mayo se puede volver a los entrenamientos y la idea inicial es empezar la liga antes del 15 de junio, pero coordinador con las autoridades sanitarias".



Daño económico drástico si no se vuelve

"La repercusión es drástica y dramática porque ningún club va a salir bien de esta situación de forma objetiva y mirando al largo plazo si no se acaban las competiciones. No sería conveniente evitarlo por intentar aprovecharse de alguna circunstancia extraña, por la clasificación por ejemplo. El Betis puede aguantar una situación temporal, pero no prolongada sin que se abran estadios. Se pierden las plusvalías de jugadores, no tiene sentido hablar de reanudar las obras de la ciudad deportiva... Hay que salvaguardar la continuidad del club y su viabilidad económica".

Que la clasificación marque los premios si no se vuelve

"Yo soy partidario de que se reanuden las competiciones. Esa hipótesis, que no hay liga, ahora mismo ni me la planteo. No quiero ni valorar si sería justo o no que la clasificación actual marque los premios finales de la temporada".

El Betis jugaría en su estadio

"La idea es jugar en nuestro estadio y no en la ciudad deportiva. Hay mejores tiros de cámaras y no hay que olvidar que la televisión es uno de nuestros mejores clientes".

No ve viable ahora acabar en una zona de España

"Que se juegue el final de temporada en una zona de España, como Andalucía por ejemplo, es algo que se barajó al principio pero ahora no se plantea así".

El Betis evitó el ERTE

"Valoramos distintas opciones y todas para salvar la viabilidad económica del club. El ERTE lo descartamos porque se iba a cebar con los más vulnerables, después había dudas jurídicas y además suponía un clima complicado, había que pedir unas cosas extraordinarias a los jugadores y a los empleados, y nos centramos en sacar adelante el acuerdo económico. Quiero agradecer la predisposición de todos los que particparon en sacarlo delante de una forma rápida".

Difícil planificar con tanta incertidumbre

"Estamos en un escenario de incertidumbre. Es difícil abordar las planificaciones con los distintos escenarios que se plantean. Pero con menos intensidad porque no sabemos si se va a acabar LaLiga ni qué escenario se va a dar. Va a haber menos movimiento, eso es seguro".

Habrá un cambio en el fútbol

"Nuestra necesidad de reforzarnos no es tan acuciante. El fútbol va a cambiar nuestra forma de percibir la acumulación de personas. Cuando haya una vacuna habrá mayor tranquilidad, pero probablemente no va a haber fútbol con público hasta el año 2021, no va a acumularse de una forma activa tanta gente en un escenario. La sociedad va a tener que convivir más con lo digital. Lo hemos hecho de una forma disruptiva por la pandemia que estamos viviendo, pero lo digital va a estar conviviendo con el contacto físico".

Balance de lo disputado de temporada

"Al no haber partidos a diario hemos hecho un análisis. No estamos contentos con la temporada. El primer tercio fue muy malo, luego enderezamos el rumbo, pero el balance no es bueno. Tenemos la esperanza de llegar enchufados a estos once partidos y esperamos que nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico den el do de pecho y acabemos bien la temporada".

No sabe aún cómo van a compensar a los socios

"No se puede ser categórico, sería un error y una estupidez por la incertidumbre. Alguna compensación tendrán y trabajamos para ello, pese a que la situación es complicada. No descarto ninguna opción, pero hay que ser comedidos porque no se sabe qué va a pasar. No puedo decir si vamos a devolver o qué contrapartida vamos a dar a los socios".

No hay ahora debate en torno a Rubi

"Ese debate no está encima de la mesa. El tema es acabar la liga lo mejor posible y a eso tenemos que ayudar al cuerpo técnico y a la plantilla y después analizar lo sucedido".

El modelo actual con López Catalán de director deportivo

"Se está personalizando mucho en la imagen de José Miguel y se hace de una forma consensuada. Hoy mismo tenemos una reunión y vemos perfiles, analizamos, y él está haciendo un trabajo adecuado con muchos perfiles. Está cogiendo este engranaje una velocidad de crucero con la que estamos satisfechos. Aquí todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, sobre todo con los errores. Ahora mismo no está encima de la mesa la búsqueda de un director deportivo, pero si llega una persona que aporta a la entidad lo valoraremos, como en todas las parcelas deportivas".

No está planteada la venta de Fekir

"Fekir está muy satisfecho de su estancia en el equipo, no con el rendimiento, y contento en Sevilla, y él quiere seguir. Ahora mismo no tenemos planteada la salida de este jugador·.



Se fichará calidad

No estamos planteando la planificación para traer a un jugador mediático. Si se produce una salida de un jugador no deseada, sí se tendrá que buscar un recambio de calidad.



Condena a los jugadores del Betis Xavi Torres y Antonio Amaya

"Siempre hemos luchado por acabar con cualquier corrupción en el fútbol. Me parece una auténtica vergüenza y lo digo ahora que hay sentencia firme. Nosotros quisimos ser parte denunciante y no nos dejaron. Cobrar por ganar a tercero es un delito, pero por perder es ruin y mancha a nuestro club y al deporte en general".

El Betis quiso personarse como parte en la acusación

"En aquel momento no estaba en el Betis, entré unos meses después. Que se declare probado que uno, o dos, uno ya es grave, me parece una vergüenza que jugadores que estuvieron en su plantel se dejaran perder. No nos dejaron personarnos como parte. Nos pidieron colaboración con la justicia y lo hemos hecho desde primera hora. LaLiga también dejó fuera al Betis como acusación y me consta que nadie del consejo de administración tenía constancia. Con el tiempo sí hay suposiciones, pero no había certezas sobre aquello".



En contacto con los técnicos y capitanes

"Con los técnicos y con los capitanes hablo. Están tranquilos, con cierta disciplina porque quieren jugar al fútbol y lo están pasando mal. Con los béticos también hablo e igualmente les doy ánimos. Hay de todo, comentarios muy positivos, incluso algunos que quieren que no les devuelva el dinero y se destine a alguna causa solidaria".

Muchas videoconferencias en el confinamiento

"Estoy todo el día haciendo vídeoconferencias con personal del Betis, con miembros mis empresas... También estoy con mis hijos, viendo algunas series antes de acostarte para no llevarme los problemas a la cama. Estuve haciendo deporte al principio, pero tuve la mala suerte de caerme y he estado un mes sin poder hacer nada. Ahora estoy haciendo algo de nuevo. Las empresas bien, aunque estamos en muchos países y cada uno tiene escenarios diferentes. Luchando y peleando".

Orgulloso de los béticos

"Estoy muy orgulloso de la actuación de los béticos en sus peñas, en sus barrios, así como de los trabajadores del Betis, que están aportando todo lo que pueden. Que ojalá venga pronto el fútbol y nos podamos abrazar en los estadios".