Canales: "Mi mejor momento está por llegar y será en el Betis"

Sergio Canales siente que su presente y su futuro pasan por Heliópolis, donde asegura estar "disfrutando" y "creciendo mucho como futbolista". Las lesiones por fin le respetan, se siente valorado e importante y es feliz en un vestuario "en el que es imposible no divertirse". Siente que su juego va a más. Tanto, que está convencido de que sus mayores alegrías como futbolista aún están por venir y tiene claro dónde: "¿El mejor momento de mi carrera? Pues, sinceramente, creo que está por llegar. Y con el Betis".

"De mi carrera me quedo un poco de cada equipo en los que he estado, porque estoy muy agradecido a todos. Destacaría mi debut en Primera con el Racing y el año pasado con el Betis. Aunque en estos últimos cuatro meses he disfrutado mucho y me he sentido muy bien", manifestó el mediocentro cántabro en la segunda parte de su extensa entrevista con 'Charlas de Fútbol', el canal de Youtube del periodista Juan Arroita, donde insistió en que por el momento sólo se ve vestido de verdiblanco, a pesar de la insistencia del Atlético de Madrid por petición expresa de Simeone.

Ángel Haro aseguró que, ante lo austero que promete ser el próximo verano, el objetivo del club no es tanto fichar como retener a sus estrellas. Pues con Canales no va tener problema. "Ahora mismo estoy muy bien donde estoy", aseveró con rotundidad al ser preguntado sobre sus planes y posibles cantos de sirena desde el extranjero. Así, aunque admite que ha recibido propuestas para salir de España y que siempre ha sentido "cierta curiosidad de explorar otras ligas, otras gentes y otras idiomas", considera "difícil" hacer las maletas, ya que está "convencido de jugar en la mejor liga del mundo" y muy a gusto en el Betis, donde tiene contrato hasta 2023.

Es más, siente que está evolucionando mucho como verdiblanco. "Creo que las lesiones han cambiado mi fútbol, pero creo que lo han cambiado para bien. Antes era un mediapunta bastante intermitente, si no recibía muchos balones me costaba aparecer. Eso lo quería cambiar. Creo que ahora tengo más recorrido, más físico para recibir muy atrás y poder llegar hasta arriba y, sobre todo, que soy más constante", consideró, valorando la versatilidad y el bagaje adquirido en esta etapa en Heliópolis.

De casi delantero y segundo máximo goleador del equipo con Setién a centrocampista total con Rubi, dónde ha tenido que asumir incluso labores de contención: "Este año he jugado de pivote y en un doble pivote. Es una posición en la que debo aprender a defender mejor, a no perder la posición. Creo que es el aspecto de mi juego que más puedo mejorar para crecer como futbolista. Ahora creo que soy más inteligente y no corro tanto detrás del balón. Cuando eres joven, el balón va a un lado y tú vas corriendo a ese lado; cambia al otro y vas corriendo al otro, porque quieres ir a todas. Claro, en el minuto 50 estás con la lengua fuera".

"¿Entre Fekir y Lo Celso? Los dos"



En labores ofensivas ha tenido como socios a Nabil Fekir y a Giovani Lo Celso. Ve imposible quedarse con uno de los dos: "Me acuerdo con Gio de alternarnos como 'falso 9' y nos entendimos muy bien, disfrutamos juntos; pero con Fekir también, con los dos. Son dos estilos de jugadores similares porque se echan el equipo a la espalda, si no sabes que hacer se la das porque ellos sí lo saben... es complicado quedarse con uno de los dos porque son dos 'cracks' en el campo y fuera de él. Cualquier equipo querría tenerlos a ambos".

Otro compañero bético que le impresiona es el capitán, al que ve un fenómeno de la naturaleza. "Joaquín puede jugar cuando quiera como quiera y hasta cuando quiera. Tiene una genética privilegiada, es una locura. No ha cogido una pesa ni se ha entrenado en verano, llega el primer partido y vuela. Con 38 años. Yo me entreno todos los días y me cuesta estar al cien por cien. Es sobrehumano", opinó sobre el portuense.

Ilusión sin obsesión por la Eurocopa



Canales espera seguir rindiendo a buen nivel y poder optar a ir a la Eurocopa, pospuesta para el próximo verano por el coronavirus. Después de estrenarse por fin con la absoluta y de saberse bien valorado por el actual seleccionador, el bético admite que, si bien considera "complicado", sí se ve "luchando hasta el final" entre los candidatos a formar parte de los 23 de Luis Enrique. Con ilusión, pero sin obsesionarse.

"Nunca he pensado en si tenía más o menos opciones. Lo que quiero es jugar bien para ayudar al equipo y que el Betis esté arriba. Cuando colectivamente van bien las cosas es más fácil tener ese tipo de premios individuales".