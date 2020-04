Lainez: "Fichar por el Betis fue la mejor decisión"

Las críticas del técnico Miguel Herrera al verdiblanco Diego Lainez en relación a que el jugador se habría dejado influir por sus padres para viajar a España siguen coleando, por lo que el mexicano volvió a defenderse, esta vez en declaraciones al canal 'ESPN'.

"Quería aclarar una cosa que se dijo en una entrevista, donde se dice que mis papás me presionan mucho y que ellos decidieron venir acá, la decisión fue mía y todo en mi carrera ha sido apoyado por mis papás, como desde el principio. Se está dando una mala información porque hasta en su programa lo han dicho, pero no los culpo porque no me conocen a mí ni a mis padres", explicó el centrocampista.

El joven jugador azteca, de 19 años, se mostró sorprendido por la "falta de respeto" en la que incurrió el técnico de las Águilas, más proclive a que el futbolista pospusiera su salto a Europa y no se decidiera ni por el Betis ni por el Ajax, equipo de quien también tenía una oferta sobre la mesa. "En ningún momento hablé de la familia de nadie y no me gusta que hablen de la mía y menos porque son mentiras. Aprecio a Miguel porque me ayudó mucho en América, pero quería dejar las cosas claras", respondió.

Lainez manifestó que le parecen "de maravilla las opiniones" que viertan sobre él mientras "no falten al respeto". "Me hacen crecer. (Fichar por el Betis) fue la mejor decisión. Me estoy terminando de formar, sólo tengo 20 años y aspiro a esto. Ojalá se dé bien, tarde o temprano espero que el proyecto se dé", confió el mexicano.

Hasta la interrupción de la competición por la pandemia del coronavirus COVID-19, Lainez había sido de la partida esta temporada en sólo diez ocasiones. Concretamente, disfrutó de 207 minutos entre los encuentros ante Barcelona, Levante, Villarreal, Eibar, Celta, Mallorca, Athletic, Espanyol, Atlético de Madrid y Alavés. En su última aparición, frente al conjunto vitoriano en la jornada 19, dispuso de 17 minutos, mientras que en las últimas citas ni siquiera entró en la convocatoria, tras ser intervenido de apendicitis.

La polémica colea desde que Miguel Herrera insinuó en 'TUDN' que Lainez se había dejado convencer por su familia para iniciar su andadura en el Viejo Continente, una decisión, a su juicio, precipitada. "Lo platiqué con él. Que era muy precipitado, que estaba haciendo las cosas muy bien, iba en un proceso muy bueno. Le dije: 'Si te buscan ahorita y sigues manteniendo este ritmo, te van a venir a buscar en seis meses y en un año. Selección y muchas cosas te van a facilitar'", manifestó el técnico acerca de un Lainez que no tiene la intención de que esta versión termine calando.