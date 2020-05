Así será la progresiva vuelta al trabajo del Betis

LaLiga comunicó el miércoles a los 42 clubes de Primera y Segunda división el nuevo protocolo ante la pandemia del coronavirus para volver a los entrenamientos y la competición. Así, la realización de los test previos a unos entrenamientos individuales que el Gobierno autorizó a partir del lunes 4 de mayo, se llevarán a cabo entre el martes 5 y el jueves 7 de la próxima semana. De este modo, y dado que los resultados tardan 48 horas en conocerse, los futbolistas profesionales retomarían de manera individual la vuelta al trabajo a mitad de la semana que viene, es decir entre los días 7 y 9.

Pese a lo detallado de la hoja de ruta, en el Betis aguardan noticias con cierta expectación e impaciencia, ya que al menos hasta este jueves, no han recibido aún las pruebas a las que deberán ser sometidos la plantilla y el cuerpo técnico que dirige Rubi, según ha explicado el doctor Rafael Muela, responsable del área médica y consejero de la entidad heliopolitana, quien ha detallado cómo irá moviéndose en club de La Palmera. "Nosotros no tenemos test. Lo que sí tenemos planificada es la vuelta a los entrenamientos. Según el protocolo que nos transmite LaLiga, de acuerdo con el CSD, tenemos una serie de etapas. La primera de ellas, y principal, se hará en el transcurso de la semana que viene, es el reconocimiento médico exhaustivo al jugador", explicó el galeno en Canal Sur Radio, donde compartió las dudas expresadas por algunos jugadores sobre la dificultad para recuperar en tan poco tiempo el ritmo de competición.

"Después de una falta de contacto de más de cuarenta días, es como si se fuera a iniciar una pretemporada. No significa que los jugadores hayan estado totalmente parados, al contrario. Me consta que han trabajado arduamente, que tienen una preparación física que han conservado en sus domicilios con las normas que les pasó el cuerpo técnico, que se han cuidado con las medidas nutricionales que nosotros les marcamos (les mandamos la comida) y teniendo conexión diaria con ellos", señaló.

Rafael Muela asegura que, a pesar del debate abierto sobre la idoneidad o no de volver al trabajo, el club seguirá en todo momento "lo que diga el Ministerio de Sanidad, LaLiga y el CSD, pero, sobre todo, lo que diga el Servicio de Prevención Médica Laboral". "Nosotros no dejamos de ser una empresa y, de momento, de lo que se habla es de reconocimientos médicos, aunque quiero creer que los test se terminarán haciendo. Por otro lado, los que llevamos confinados cuarenta y tantos días, qué mayor test de no tener la enfermedad. Podemos haberla tenido siendo asintomáticos, pero en este tiempo habría bajado mucho la posibilidad de tener la enfermedad y contagiarla", argumenta, en tono tranquilizador.

El doctor aboga por ponerse manos a la obra y preparar bien el novedoso complejo escenario que se avecina: "La idea es empezar el reconocimiento la semana que viene, quizás el lunes no, pero en el transcurso de la semana. Hay mucha infraestructura que organizar, hay que hacerlo con tiempo suficiente entre jugador y jugador, no pueden estar en la ciudad deportiva un cierto número de jugadores€ Hay que hacerlo con orden. Una vez que tengamos hecho el reconocimiento de todos, se podrá iniciar los entrenamientos individuales. Jueves y viernes serían los días para arrancar las sesiones".

De otra parte, el consejero también se mostró partidario de "concentrar al equipo" -se habla de ir a Montecastillo, en Jerez de la Frontera-, que sería "como un confinamiento". "Creo que los jugadores, después de estar en sus domicilios los últimos tantos días y ahora estar una semana entrenando en la ciudad deportiva, no pondrán problema ni creo que se les haga duro a la hora de concentrarse como corresponde a la profesión que tienen. Dependerá de la evolución de la pandemia y de las pautas que marque Sanidad. Si todo va muy bien, a lo mejor esa segunda parte de preparación se puede hacer en la ciudad deportiva, pero dependerá de cómo evolucione esto y nos marcaremos esa pauta", finalizó sin querer aventurar algo que, a día de hoy, sigue siendo una incógnita por resolver.