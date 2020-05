Setién confía en que Messi "ayude" a fichar a Fabián

El canterano del Betis Fabián Ruiz sigue en el punto de mira de los grandes españoles. El próximo mercado estival de fichajes, que promete ser muy austero, no varía los planes de Real Madrid y Barcelona con el centrocampista palaciego, quien no para de escuchar halagos del que fuera su entrenador en el Benito Villamarín y gran artífice de su asentamiento en el primer equipo verdiblanco. Quique Setién, hoy técnico culé, relanzó su estancada carrera y a partir de ahí no para de crecer: clasificación europea con los de las trece barras, traspaso al Nápoles como la venta más cara de la historia del club (luego superado por Lo Celso), MVP y campeón del Europeo sub 21, debut con la absoluta...

"Sabía que me ibas a preguntar sobre el interés de Barcelona en Fabián. Estuve con él durante un año y fue suficiente para demostrar que es un jugador de muy alto nivel, es un futbolista extraordinario. Tenía un enorme potencial y logró sacarlo en poco tiempo. Estaba muy a gusto conmigo, porque lo hice jugar en la posición más agradable para él, en un contexto de fútbol que le hizo mucho bien a su carrera", señaló Setién en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, en la que reivindicó su papel en el jugador que es hoy en día y, además de las alabanzas, confió en que Messi le ayude a fichar al exbético y a otros objetivos del club azulgrana, como Lautaro Martínez (Inter) o Pjanic (Juventus).

"Debemos preguntarle a Leo pero, bromas aparte, todos los buenos jugadores pueden atraer el interés del Barcelona y también es cierto que para muchos de ellos el hecho de poder jugar con Messi representa un gran incentivo para venir. Lautaro es un gran jugador, Pjanic es otro jugador excelente... El Barcelona siempre está interesado en grandes jugadores, como ellos dos o como Fabián", añadió el cántabro, quien curiosamente fue testigo directo del debut del palaciego con el Betis, en el Anxo Carro de Lugo, en 2014.

En su día, Fabián dejó en las arcas verdibancas la nada despreciable cifra de 28,5 millones de euros, 27 de ellos al contado, por exigencia de Haro y Catalán. El Nápoles abonó su cláusula de rescisión, que se elevaba a 30 kilos, si bien tres de ellos corrrespondían a la familia del jugador y su agencia de representación, 'You First Sports'. Pero, además, tuvo que pagar posteriormente otros 1,5 millones por los derechos de formación, reclamados por el propio Betis. Y puede que no sea ése el último pellizco que llegue a Heliópolis gracias a Fabián.

El centrocampista llegó a la cantera bética con ocho años -entonces era bajito, habilidoso y goleador y le apodaban el 'Messi de Los Palacios'- y se marchó con 22, por lo que el club de La Palmera obtendrá un 4,5% (sobre un máximo del 5%) en caso de cualquier traspaso internacional del jugador -no valdría entre dos clubes italianos-, en virtud del conocido como mecanismo de solidaridad. Cabe recordar que el restante 0,5% se lo quedaría el propio Nápoles, pues esta normativa abarca hasta los 23 años y el último de ellos el jugador ya vistió la camiseta 'azzurra'. Pero, en cualquier caso, el porcentaje que corresponde al Betis se antoja suculento, teniendo en cuenta las cifras astronómicas en las que se movería su posible traspaso.

Su agente, Álvaro Torres, admitió recientemente los contactos, aunque aclaró que de momento no tiene ninguna propuesta formal sobre la mesa, mostrándose respetuoso con el club partenopeo. "Es normal porque Fabián lleva jugando a un nivel muy alto tres años, en el Betis, en el Nápoles y en la selección española. Ha sido el mejor jugador de Europa sub 21 y es normal que los clubes grandes muestren interés por él. Pero a nivel de hoy está centrado en el Nápoles y su futuro ya se verá. Lo raro sería lo contrario".