Halilovic confirma que el Betis lo quiso en enero

No se encontraba entre las prioridades del Betis el pasado mes de enero hallar un refuerzo para la delantera. De hecho, Alexis y su equipo se centraron en la zona ancha, para la que terminaron llegando Carles Aleñá, de un corte más ofensivo, y Guido Rodríguez, para el pivote. Pero, sí es cierto que se tantearon varias opciones para la vanguardia: un hombre de banda, que pudiera dar más verticalidad al ataque. Es irregular rendimiento de Tello, unido a que en el club todavía veían a Lainez en pleno proceso de adaptación y crecimiento, invitaban a rastrear el mercado, aunque finalmente no se consumó la llegada de nadie más.

Ahora, unos meses después, ha sido uno de los jugadores sondeados el que ha confirmado estas intenciones de la dirección deportiva verdiblanca. Se trata del exjugador del F.C. Barcelona, Alen Halilovic, al que ya siguienron en el Betis con Miguel Torrecillas al frente de los mandos en el verano de 2017. En aquella ocasión, el mediapunta croata terminó recalanado unos meses después en Las Palmas cedido por el Hamburgo.

Este curso, su presencia en el Heerenveen, al que llegó cedido en verano por el Milan, ha sido casi testimonial sumando 495 minutos en los 17 partidos que ha disputado, la mayoría saliendo desde el banquillo.

Por ello, en enero se planteó la posibilidad de romper su compromiso con el conjunto holandés y aceptar alguna de las propuestas que le llegaron, entre ellas, según sus palabras, la del Betis. "Regresar a España era una opción, pero no quería volver a cambiar de club. El Betis, el Levante y el Espanyol lo intentaron. Quería pelear por un puesto en Heerenveen y logré hacerlo. Me alegra ser paciente. He estado esperando mi oportunidad, y durante el último mes he demostrado que puedo. Es una buena escuela para el futuro", comenta para la agencia Hina, donde admite que su deseo es "regresar a Milán e intentar demostrar que puedo jugar", aunque sabe que no será fáci, por lo que no descarta buscar una "solución adecuada" para su futuro. "Todavía estoy esperando acontecimientos en Italia. Veremos cuáles son sus deseos y cuáles serán las reglas a partir de ahora, por lo que todavía no sé dónde continuaré entrenando. Mi préstamo es hasta el 30 de junio, así que debería entrenar aquí hasta el final del contrato, aunque el campeonato haya terminado", termina.