La reflexión de Feddal sobre el valor de las cosas

Si hay una cosa que nos ha 'regalado' el coronavirus, eso es tiempo. Tiempo para emplear en cosas para las que antes no teníamos tiempo, tiempo para dedicar a la familia y también para reflexionar. Tiempo para darnos cuenta del valor de las pequeñas cosas, de la importancia de un paseo, del aire fresco, de la libertad de movimiento.



Reflexiones que nos ponen delante de una balanza ante la que nos hacemos ciento de preguntas. Una situación a la que no son ajenos los futbolistas. Una prueba de ello es el central marroquí del Betis, Zou Feddal, quien en sus redes sociales se ha atrevido a reconocer lo mucho que echa de menos el fútbol. "Está claro que nos va más la vida que el fútbol€ Pero también es cierto que cuando uno lleva tiempo sin hacer lo que realmente ama, se da cuenta del valor que tiene un balón de fútbol y 22 compañeros/colegas compitiendo por él".



Estas palabras de Feddal, que acompaña con una imagen del encuentro ante el Real Madrid de la primera vuelta (0-0), llega justo en unos días en los que el debate está en la calle, o mejor dicho, en cada casa. En los que se valora si es seguro o no volver la competición, en los que se pone en la balance la salud y el dinero, en los que la incertidumbre dibuja un horizonte gris, en los que los protocolos no garantizan nada, pero son el clavo ardiendo al que se aferran todos para salvar los muebles y apenas a unos días de que comiencen los entrenamientos individuales en la Ciudad Deportiva, en primer paso en un largo camino hacia la vuelta a la competición.





Está claro que nos va más la vida que el fútbol...pero también es cierto que cuando uno lleva tiempo sin hacer lo que realmente ama, se da cuenta del valor que tiene un ?? y 2??2?? compañeros / colegas compitiendo por él!!!! #ZF4???? pic.twitter.com/B7GwgXfzcY — Z. Feddal ???? ???? (@zou_feddal) May 2, 2020

Para el central, esta vuelta al trabajo será más especial si cabe. Tras unos meses combulsos, antes incluso de que apareciera el coronavirus, en los que estuvo a punto de marcharse del Betis para fichar por el Valencia el pasado mes de enero, Feddal afronta estos once partidos con más ganas si cabe. El internacional sabe que en esos encuentros, si finalmente se retoma la competición como parece, están en juego muchas cosas. Esta temporada no ha sido fácil para él precisamente. Entre lesiones y falta de confianza de Rubi, apenas ha disputdo 10 encuentros, lo que le llevó a plantearse la opción de marcharse a cuadro che, una operación que no se consumó por las exigencias del Betis, que no estaba dispuesto a dejarlo marchar en calidad de cedido, que era lo que pretendían en Valencia. Con todo, Feddal parece haber dejado atrás todo aquello y mira sólo para el futuro más inmediato, que no es otro que volver a los entrenamientos.