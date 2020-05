En México echan de menos a Guido Rodríguez

Guido Rodríguez llegó el pasado mes de enero y todavía no ha tenido tiempo de demostrar su valía. Su proceso de adaptación, además, se ha visto truncado por el parón de la competición debido al coronavirus, pero en el Betis la confianza en el centrocampista argentino no ha mermado lo más mínimo y están convencidos de que terminará mostrando su mejor versión, la que le hizo triunfar en México, donde todavía sigue siendo un referente.



Su huella en México perdurará por mucho tiempo, como atestigua el hecho de que los Xolos de Tijuana, primer equipo mexicano que defendió, no se olvidan de él. Guido llegó a Tijuana en el verano de 2016 y permaneció allí dos temporadas, en las que disputó 39 encuentros y anotó cinco goles, tantos que el perfil oficial de Club Tijuana recordaba este domingo en Twitter, pidiéndole a sus seguidores que eligieran el que para ellos era el mejor tanto anotado por el ahora futbolista verdiblanco.



El perfil también define al pivote como un "jugador de gran técnica, tremenda capacidad de robar balones y leer entre líneas, y un muy buen disparo de media y larga distancia", al tiempo que recuerda que siendo xoloitzcuintle, palabra azteca que significa monstruo, se proclamó Balón de Oro en 2016 y 2017, obteniendo además su primera llamada para la absoluta de Argentina.



Casi tres años después de dejar Tijuana y tras un paso más exitoso si cabe por América, Guido dio el salto a Europa para firmar por el Betis, con quien se comprometió hasta junio de 2024, y donde espera dejar la misma huella que dejó tanto en Xolos como en las 'Aguilas'.





Como Xoloitzcuintle, Guido Rodríguez nos regaló varios golazos y este fue uno de ellos ¿cuál es tu favorito? #TuCasaTuCancha #FuerzaTijuas pic.twitter.com/yeKPJF6BgG — Xolos (@Xolos) May 2, 2020