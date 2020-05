Los planes del Barça con Carles Aleñá

Cuando el Betis fichó a Aleñá el pasado mes de diciembre sabía que su vinculación difícilmente se alargaría más allá del mes de junio. El jugador aceptó salir del F.C. Barcelona con la condición de volver en verano, pues no entraba en sus planes desvincularse. El Barcelona tampoco quería desprenderse de él y por ello no incluyó una opción de compra en el contrato. Conscientes de ello, en el Betis aún aguardaban una mínima esperanza de que el jugador, que lo ha jugado prácticamente todo desde que llegó, cambiara de opinión durante su estancia.



Pero, ni el jugador ni ahora el Barça parecen estar dispuestos a cambiar de opinión. Y es que, pese a que se ha sentido importante y ha tenido los minutos que buscaba, el centrocampista sigue empeñado en tener una oportunidad en Can Barça, donde cuentan con él para el próximo curso, tal y como recoge hoy la portada de Sport.



Y es que, según este medio catalán, tanto él como el canterano Riqui Puig tienen su sitio guardado en la plantilla del año que viene. Añade la información que, la intención del club es darle continuidad a la cantera, denostada en los últimos años. No se avecinan buenos tiempos en el fútbol. La crisis económica derivada del coronavirus va a limitar mucho el gasto en fichajes de todos los equipos a corto plazo, y en Barcelona cuentan con la ventaja de que la Masía es una fuente inagotable de talento.



De este modo, el conjunto azulgrana aparca, al menos de momento, su deseo de usar al medio en alguna de las operaciones que tiene en mente, como se había planteado en un principio. De hecho, se llegó a especular con la posibilidad de que Aleñá entrase en la operación de Lautaro Martínez, ya que el Inter es otro de los equipos que bebe los vientos por el todavía jugador verdiblanco.



Y, por si fuera poco, todo apunta a que Setién continuará la próxima temporada al frente del equipo, salvo descalabro monumental en el tramo final de la temporada que queda por disputarse, y el cántabro es un enamorado del juego del de Mataró. No en vano, no han sido pocas las veces que se ha quejado de su salida el pasado mercado invernal.