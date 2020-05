Primer acercamiento Barça-Nápoles por Fabián: 60 millones

Que Fabián Ruiz permanezca en el Nápoles el próximo curso parece cada día que pasa más difícil. En el conjunto partenopeo tienen ya casi asumido que retenerle será casi imposible. Las conversaciones para renovarle están paralizadas desde hace semanas y el interés de los clubes que han preguntado por él, principalmente el Real Madrid y el F.C. Barcelona, no hace más que aumentar hasta el punto de que ya se han empezado a producir los primeros contactos.

Al menos, eso es lo que aseguran desde la Ciudad Condal, que el F.C. Barcelona estaría en constante comunicación con sus homólogos italianos, con De Laurentiis a la cabeza. El presidente del club napolitano ya habría trasladado a los culés el precio de salida del ex del Betis: 60 millones de euros.

En Can Barça consideran que está cifra es demasiado alta, pero, aún así no cejan en su empeño. Saben que si no hacen un esfuerzo, el Real Madrid anda al acecho y podría dejarles sin uno de los deseos expresos de Quique Setién. Neymar y Lautaro son las prioridades absolutas y para los únicos que tendrían presupuesto, por lo que la llegada tanto de un centrocampista (Fabián) o la de cualquier otro jugador dependería de las ventas y en el club no prevén, en un mercado marcado por la crisis económica por el coronavirus, que esta partida vaya a ser suficiente.

Sea como fuere, cada vez parece más claro que Fabián terminará saliendo del Nápoles este verano y que su traspaso, siempre que no sea a un equipo italiano, reportará una importante cantidad a las arcas heliopolitanas, que debería recibir un 4,5 por ciento del total de la operación.