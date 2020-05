Toni Doblas: "La cantera será la salvación de muchos equipos"

Toni Doblas puede presumir de ser un gran amigo de Joaquín, con el que compartió vestuario varios años. Juntos se proclamaron campeones de la Copa del Rey y han vivido mucho dentro y fuera del campo. Por ello, el meta de Bellavista se atreve a asegurar que el portuense pasa por su mejor momento deportivo a sus casi 39 años.

"Está mejor que nunca. Está más delgado, más fibrado. La gran amistad que tiene con Marcos Álvarez le está ayudando. Ahora se divierte más, valora mucho más lo que hace, se cuida más. En nuestra época, si nos hubiesen preguntado, hubiésemos dicho que el primero que se retiraría sería él porque no era de los jugadores que más se cuidaba. No dábamos un duro por él, pero esto le ha hecho ser diferente en todos los sentidos. Lo hace todo bien, va por dentro, da pase, tiene hasta gol. Sale de todos los campos ovacionado no sólo porque cae bien, es por el rendimiento que ha dado. Sigue siendo el mejor", aseguraba en una entrevista en Radio Marca, donde ha repasado otros asuntos de actualidad.

Entre ellos, Doblas valoraba la influencia que el parón por el COVID-19 tendrá en el rendimiento de los equipos. "Soy cauto y realista, porque tenemos muchas ganas de que vuelva, pero hay que ser como Simeone, partido a partido, fase a fase. Si todo va bien, pasamos a la siguiente. Vamos a ver que no haya ningún contagio, porque si lo hay, habría que poner en cuarentena a todo un equipo y si esto sucede en la cuarta fase, imagínate", aseguraba el ahora técnico, que entiende las críticas al mundo del fútbol por el uso de los test.

"Podríamos darle prioridad a hacerle los test a los sanitarios, pero si una empresa privada, como es LaLiga, compra esos test, está en su derecho de hacerlos. Desde Sanidad tendrían que hacerselo a todos sus sanitarios. Será criticable y opinable, pero es que en esta cuarentena nos hemos vuelto más críticos, más opinadores, es lo que da el aburrimiento", defendía.

En cuanto a la vuelta a la competición, auguró que las once últimas jornadas serán similares a las primeras. "La competición se ha parado en la punta de rendimiento de los jugadores. Vamos a volver a ver partidos de menor ritmo y el que mejor esté fisicamente tendrá ventaja. El físico va a primar sobre la calidad. Y vamos a ver qué equipo lo ha hecho mejor en estas 'vacaciones' de verano".

Por último, Doblas reflexionaba sobre el papel que tendrá la cantera en un futuro a corte-medio plazo, teniendo en cuenta que el mundo del fútbol parece abocado a una importante crisis económica derivada del coronavirus. "En tiempos difíciles siempre sale la cantera, es algo que siempre ha pasado. Los equipos que más cuiden su cantera y más lo hayan trabajado, les irán mucho mejor. El Betis ha hecho tres traspaso muy buenos en los últimos años (Ceballos, Fabián y Junior) y eso es gracias a la infraestructura que hay hoy. El club que me encontré a mi vuelta es totalmente opuesto al que yo viví. Recuerdo haber sido campeón de España Juvenil dos años consecutivos y que de aquella generación sólo saliésemos dos jugadores, Varela y yo. El Betis está haciendo cosas muy interesante. Que tú inviertas en la cantera, es una garantía de éxito. En los próximos meses-años, la cantera será la mejor tabla de salvación para muchos clubes", terminaba.