Joaquín y su pasión por la tauromaquia

Si algo ha demostrado Joaquín a lo largo de su carrera es valentía y descaro. Al portuense no le duelen prendas hablar claro y defender lo que le gusta y lo que no también. Y en tiempos en los que las opiniones se radicalizan hasta llegar a los extremos, el gaditano no ha dudado en posicionarse a favor de la tauromaquia, un arte, para algunos, una atrocidad para otros, ante la que siente un profundo respeto y una gran admiración. "Yo quería ser torero. Se lo digo a mi mujer, que no se me quita de la cabeza quitarme esta espinita, aunque sea una corrida benéfica. Y ella me dice: 'Cada día estás más tonto'. Es un sueño que me gustaría cumplir. Mis amigos toreros me dicen: "'Joaqui', tú puedes hacerlo". Respeto tanto la profesión que por eso no lo hago", comentaba el capitán del Real Betis en declaraciones a Movistar Plus.

El extremo cuenta, además, cómo fueron sus pinitos en el mundo del toro. "Mi hermano Ricardo era mucho mejor que yo. He toreado mucho. Estaba en la Escuela de El Puerto, pero mi madre me quitó a la semana y me dio una pelota. Un amigo me regaló un capote de Paco Camino que era más grande que yo. Me sigo sintiendo torero. Me siento un privilegiado habiendo acompañado a toreros. Me fascina, me ha vuelto loco perdido la tauromaquia".

Su pasión ha crecido con los años y es compartida por otros compañeros de profesión. "Comiendo con Curro Romero, da gloria escucharlo, he podido mamar esto de toreo. Lo mío traspasa la afición. Y tengo amigos futbolistas como yo. Tengo unos piques con Soldado...Yo, valor tengo poco. Me defino con toreo de pellizco. Soy muy de Morante, con su esencia. Pablo Aguado de aquí de la tierra, pero me gustan todos. Me gusta estudiar el toro", termina el jugador verdiblanco, al que se le recuerda, por ejemplo, celebrando el título de Copa del Rey del Betis con un capote sobre el césped del Vicente Calderón.