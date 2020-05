La tesis del desequilibrio

No es la corriente mayoritaria, pero en la secretaría técnica del Betis, seguramente por fortuna, existen diferentes voces. A todas se las escucha y se las tiene en cuenta. Y una de ellas defiende que, pese a la política principal de perpetuar un estilo que concuerda con el de la mayoría de la plantilla, en gran parte heredada de la 'era Setién' (protagónico, de mucho toque, de posesión antes que de contragolpe, pese al intento de Rubi por practicar un fútbol más directo y vertical), defiende la contratación de futbolistas con desborde, desequilibrantes, en cierto modo individualistas.

Se ha detectado la carencia en el vestuario de ese perfil dinámico, más físico, con capacidad para sorprender atacando los espacios, no viviendo en ellos o generándolos, como hasta la fecha. Tello, Lainez y, en menor medida, Juanmi, convertido más en los últimos años en un segundo punta, constituyen los pocos exponentes de ese clásico extremo que también fue en su día Joaquín. El portuense ya no frecuenta la cal y, cuando lo hace, prefiere ejercer a pierna cambiada para asociarse por dentro en diagonal y aprovechar su buen disparo. El catalán y el mexicano apenas han tenido continuidad, pero el Betis no quiere quedarse sin cartas alternativas para solucionar 'partidas' atascadas, lo que le condenaría a apostar por la vía habitual del control y la paciencia.