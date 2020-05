El calendario del Betis para Europa, difícil, pero no más que para sus rivales

La Real Sociedad y el Athletic Club han decidido que la final de la Copa del Rey de la presente temporada se dispute con público en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, como estaba previsto. Una decisión a favor de convertir la cita en una fiesta del fútbol vasco que, sin embargo, obliga a ambos clubes a renunciar a la plaza de Europa League que da derecho la citada competición.

Como consecuencia, el séptimo clasificado de LaLiga tendrá plaza europea para la campaña venidera, abriéndose así una nueva posibilidad para la esperanza de un Betis que sueña con amarrar el ansiado y complicado objetivo europeo una vez que se reanude la competición.

Once jornadas por disputarse, 33 puntos en juego que indican que matemáticamente es posible, siendo el Betis duodécimo actualmente en la tabla, con 33 puntos; nueve menos que los 42 que cosecha un Valencia que hoy por hoy ocupa la citada séptima plaza con premio europeo extra y es, por tanto, el que mayor ventaja presenta para hacerse con ella, siendo seis los rivales con los que tendrá que luchar el Betis una vez que la Covid-19 lo permita: Valencia (42), Villarreal (38), Granada (38), Athletic (37), Osasuna (34) y Levante, con 33 puntos; los mismos que los de Rubi.

No lo tendrán sencillo los verdiblancos, que iniciarán su particular escalada con una cita por todo lo alto como es el Gran Derbi ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán. La ausencia de espectadores, en cambio, ayudará a que el factor campo no sea tan determinante a la hora del duelo cainita. Tras ello, esperarán dos rivales directos por la plaza europea como son el Granada, en el Benito Villamarín, y el Athletic Club, en San Mamés. Será la hora, luego, de que Rubi y Borja Iglesias reciban a su exequipo; un Espanyol en plena lucha por conseguir la salvación.

El Levante, con el que actualmente iguala a puntos en la tabla, y el Villarreal serán otros de los rivales directos a los que tenga que medirse el Betis. Así como Osasuna, justo una jornada después de ir a Balaídos para enfrentarse a un Celta que también coquetea con el descenso. Una visita siempre complicada al Wanda Metropolitano será otra cita de altura en la antepenúltima jornada de LaLiga, justo antes de jugársela el Betis a cara de perro ante Alavés y Valladolid en las dos últimas fechas.



Sus rivales

Tampoco es mucho más asequible el calendario del Valencia, que iniciará su vuelta a la 'nueva normalidad' con un derbi ante el Levante y una visita al Bernabéu. El Villarreal, el Athletic Club, el Granada y el Sevilla FC en el Pizjuán como epílogo son otros de sus partidos por disputar.

Especialmente complicado lo tiene el Villarreal, que tras dos primeras jornadas más asequibles, afronta luego una tanda de ocho citas de infarto: Granada, Sevilla FC, Valencia, Betis, Barça, Getafe, Real Sociedad y Real Madrid.

Getafe, Betis y Villarreal servirán como bienvenida para el Granada de Diego Martínez, al que, tras dos jornadas más tranquilas, luego les espera otro repecho: Valencia, Real Sociedad y Real Madrid. En la última jornada, quizá, podría jugársela con el Athletic.

Empezarán fuertes, también, los vascos, midiéndose al Atlético de Simeone. Tras ello, el Eibar y una fase en la que el Mallorca, que se juega el descenso, es el único rival que no aspira a cotas mayores: Betis, Barça, Valencia, Real Madrid, Sevilla FC y Levante. En las dos últimas: Leganés y Granada.

Osasuna, por su parte, se jugará gran parte de sus opciones en las tres primeras citas tras la vuelta (Real Sociedad, Atlético y Valencia), mientras que las opciones del Levante, como mínimo, pasan por hacer lo mismo que el Betis e imponerse a los de Rubi en la jornada 32. Valencia, Sevilla, Atlético, Real Sociedad o Getafe no se lo pondrán fácil.