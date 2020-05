Gastón Casas analiza el pasado y el presente del Betis

A falta de fútbol, se ha hecho habitual reponer partidos históricos por parte de las distintas televisiones, aquellos que el aficionado guarda con especial cariño. Para el bético, uno que no olvida en este siglo fue el ascenso a Primera en la 00/01, certificado con un 0-2 ante el Real Jaén en la última jornada, encuentro que RTV Betis emitirá mañana (23:00 h).

Por tal motivo, el programa 'Betis en casa' contactó ayer con Gastón Casas, héroe de aquel choque con su doblete, que devolvía al cuadro verdiblanco a la máxima categoría. El argentino lo recordaba así: "Estábamos muy nerviosos. Teníamos que ganar, otro resultado no valía. Luego, la afición y el club estaban enojados porque el estadio tenía poca capacidad, ya que fueron muchos seguidores. No ganar habría sido una decepción. Recuerdo el camino hacia Jaén, la gente desde bien temprano en la ruta. Nos hicimos fuertes en la cabeza; dijimos, muchachos, hay que ganar porque lo que hicimos no vale nada".

Casas culminó así una gran segunda parte del campeonato en Segunda. Luego, debido a una grave lesión, no pudo continuar con esa progresión, aunque se ganó el respeto del bético: "A lo largo de nuestras carreras, salvo Messi, vamos a tener muchos más partidos malos que buenos; más momentos malos que buenos, pero cada camiseta que defendí lo hice con lo mejor que tuve y eso queda. El bético es muy pasional y hubo una gran hermandad. Es un orgullo que te hablen de aquel partido porque eso dice que has defendido la camiseta con orgullo".

De su paso por el Real Betis (desde 2000 hasta 2003), también se recuerda de Casas aquella grave lesión sufrida por una dura entrada de Gerard en el Camp Nou en un Barcelona-Betis (3-0): "Fue un antes y un después de mi carrera y, también, en lo personal. Ese año empecé siendo 'pichichi' de Primera junto a Ronaldo. Más allá de las veces que me haya peleado públicamente, me pasan dos cosas. A día de hoy, ese tobillo me sigue dando problemas.

"Y, por otro lado, el día que vuelvo a jugar después de una larga recuperación, en Mestalla, mi padre estaba allí. Yo no lo sabía. Me dijo que cuando me operaron, Santiago Pérez Hidalgo y Tomás Calero (médicos por entonces del Betis) le dijeron que iba a ser difícil que volviera a jugar por cómo se rompió el tobillo. Mi padre se lo calló en la recuperación y me lo dijo el día que volví", rememoró.

El argentino, que recordó la confianza que tuvieron en él Del Sol y Chaparro, no sólo habló del pasado, refiriéndose también al Betis del presente: "Este año empezó irregular, no ha tenido la continuidad de resultados que habría querido. Ha hecho una alta inversión, pero falta mucho. Tiene jugadores de gran calidad que otros años no había".



Gastón Casas, sobre Borja y Loren

Gastón Casas formó junto a su compatriota Amato una de las mejores duplas ofensivas del Betis en los últimos años, brillando, sobre todo, en la segunda parte del campeonato 00/01. Por ello, es una voz autorizada para hablar de la actual pareja de la vanguardia bética: Borja y Loren.

"Lo que ha pasado con Borja es que se ha pagado mucho dinero por él. Las cosas no le han salido como querían, pero en los últimos partidos está un poco mejor. Lo importante es tenerlos. Nosotros, cuando se nos necesitó, estuvimos. Al delantero le tienen que generar ocasiones", dijo.