Así será, al detalle, la vuelta del Betis al trabajo desde este jueves

El Betis se pone en marcha. Después de pasar la revisión protocolaria a la que los inspectores de LaLiga sometieron este pasado martes las instalaciones de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, los jugadores de la primera plantilla comenzarán a someterse a los exhaustivos reconocimientos médicos a partir de este jueves, exámenes que se alargarán hasta el sábado, para dar paso a los primeros entrenamientos individuales ya el domingo.

Los jugadores tendrán que someterse a diferentes exámenes, entre las que destaca el test COVID-19, un sinfín de pruebas que tendrán que repetirse de forma periódica antes del comienzo de la competición e incluso, antes de cada sesión, en las que se les tomará la temperatura y se les realizará cuestionarios de sintomatologías.

La hoja de ruta elaborada por los servicios médicos del Betis amplían las medidas que incluye el protocolo elaborado por LaLiga, para extremar aún más si cabe las medidas de seguridad. "Lo primero que tenemos que hacer es un cribado de personas que puedan estar afectadas por este virus. Se va a llevar a cabo un exhaustivo reconocimiento médico a todos los trabajadores, no sólo a los jugadores, a todo personal que esté relacionado con el primer equipo y con la vuelta a los entrenamientos, y dentro de ese reconocimiento están las pruebas para descartar el contagio por este virus, los reconocidos test-covid", explica el doctor José Manuel Álvarez, responsable del primer equipo, en los medios del club, que detalla áun más las medidas. "Nos tenemos que ceñir al protocolo de LaLiga. A parte, hemos añadido con su permiso, todo lo que considerábamos a nivel interno para protegernos aún más. Vamos a hacer entrenamientos individuales, habrá llegada en escala para que los jugadores no coincidan, harán trabajo en el terreno de juego dividido en etapas, con un máximo de seis jugadores. Los jugadores no van a entrar en las instalaciones de la ciudad deportiva, van a trabajar, se le va a entregar material, mascarilla, guantes, al final de cada entrenamiento para el día siguiente y volverán a sus casas. Van a coincidir en el terreno de juego, pero con una distancia de 30/35 metros entre ellos. Se va a evitar en lo posible todos los tratamientos de fisioterapias".

De todas estas medidas, los jugadores tuvieron cumplida información el pasado martes vía videoconferencia. El club les detalló el protocolo y las fases a las que tendrán que someterse, además de despejar las posibles dudas que les pudieran surgir. "Vamos a hacer un reconocimiento como el de pretemporada. A parte de los test COVID, se van a hacer analíticas completa, con muchos más parámetros de los habituales. A partir de esa analítica, se harán exámenes y exploraciones, electro, antropometría, y se van a hacer estudios complementario como placas de torax, y en caso de que algún jugador haya pasado de forma asintomática la enfermedad tendrá que ir a un cardiólogo", explica el galeno verdiblanco.

La intención del club es minimizar al máximo el riesgo de contagio, extremando la precaución. "Tenemos que ser todavía muy estrictos. Este virus es muy contagioso y hay que llevar a cabo todas las medidas preventivas. Si lo hacemos, es probable que el riesgo se minimice. Pero, si te soy sincero, después del todo el trabajo que se está haciendo, creo que estoy más seguro en la Ciudad deportiva que en el supermercado".

Con estas pruebas y las labores de desinfección de la Ciudad Deportiva arranca la fase uno, que se extenderá hasta la semana que viene, cuando el equipo comience a trabajar de forma individual sobre el césped. Tendrá que ser LaLiga la que autorice el paso a las dos siguientes fases, los entrenamientos grupales y finalmente los colectivos. Justo antes de esta autorización, los jugadores tendrán que someterse nuevamente a test y reconocimientos médicos para descartar algún positivo. Desde el club, coincidiendo con la opinión de LaLiga, se ha recomendado que estos días de trabajo se realicen mediante una concentración. "Yo personalmente, considero que es lo oportuno, porque creo que si has realizado a un cribado inicial para apartar las sospechas, si tenemos a toda la población negativa junta, lo más ideal es que los tengas a todos juntos para minimizar aún más los riesgos. En cuanto a duración de esas fases, aún no sabemos lo que pasará y lo que durarán. Eso nos lo tiene que informar LaLiga. Yo recomendaría eso porque es la opción más viable para reducir el riesgo", explicaba el responsable médico verdiblanco.

Por último, en cuanto a el estado físico en el que podrían volver los jugadores después de varias semanas de confinamiento, Álvarez se muestra optimista y rechaza que pueda haber alguna sorpresa desagradable en este sentido. "Yo entiendo que van a volver mejor porque tenemos constancia de que no han dejado de trabajar en ningún momento. Nuestros preparadores físicos han elaborado trabajo con distintos niveles de intensidad. Van a volver en mejores condiciones porque no han sido unas vacaciones. Hemos enviado la comida cada día a nuestros jugadores. Creo que los cuidados han sido mejores y más controlados. Como ha dicho Marcos Álvarez, los nuestros se han portado como unos auténtico profesionales. Eso nos tranquiliza".