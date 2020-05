Las 4 fases en la vuelta al trabajo del Betis a la ciudad deportiva

Xabi Gil, preparador físico del Real Betis y uno de los hombre de confianza de Rubi, ha pasado por los micrófonos de la radio oficial heliopolitana para hacer balance de cómo han sido estas siete semanas de trabajo en casa con los jugadores. "Ha sido complejo para todos porque no sabes la duración del mismo, no sabíamos cuántas semanas iban a ser, hemos ido navegando sobre la marcha sin poder planificar ni a medio plazo. Hemos tenido un control del grupo con los tres preparadores físicos y el preparador de porteros, buscábamos un 'feedback' con el jugador y ahora tenemos que ver cómo van reaccionando todos", ha comentado.

El especialista verdiblanco ha destacado, sobre todo, la importancia del trabajo psicológico, que también físico, en estas semanas de confinamiento con el objetivo de mantener la motivación de los futbolistas. "Nos hemos enfrentado a algo totalmente desconocido y hemos tenido que adaptarnos a una situación de incertidumbre. Eso te hace ir con bastante cautela, la predisposición de los jugadores ha sido enorme y nos hemos adaptado a las situaciones de cada jugador. Ha sido un reto bonito y apasionante, seguro que nos servirá para mejorar y crecer. Todos tenemos mucha experiencia de muchísimos años, no en esta situación pero sí en muchas otras. Hemos cogido una confianza que ha ayudado mucho que esa motivación continúe. Externamennte hemos tenido muchas charlas grupales pero también hemos utilizado distintas estrategias para llegar a ellos. El míster también ha participado muchísimo", ha explicado.

De hecho, Xabi Gil ha reconocido que el tener que ir trabajando sin conocer una fecha exacta de vuelta has sido de los más complicado estas semanas: "En la parte inicial tuvimos varias reuniones a nivel de cuerpo técnico como una especia de lluvía de ideas, nos enriquecimos mucho de las ideas que íbamos aportando todos. Pensábamos que sería dos o tres semanas a lo sumo. Al principio pensamos mucho en el aspecto mental, de adaptación a una situación totalmente nueva, primero siendo consciente de la gravedad de la situación y luego para que estuvieran mentalizados de trabajar duro. Cuando vimos que la cosa se iba a alargar ya empezamos a planificar a medio plazo estableciendo una serie de objetivos cada dos semanas para luego dejarles descansar un poco para luego enchufarlos otras dos semanas más, hemos ido subiendo y bajando, también en el aspecto mental, hemos hablado con todos y con algunos incluso dos veces al día".

En cuanto a lo que espera a la plantilla a partir de ahora, con la vuelta a la ciudad deportiva, el preparador fisico ha sido muy claro: "Es una situación nueva para todos en cuanto a tiempo de trabajo pero no todos empezamos en las mismas condiciones. No es lo mismo un equipo que tengan 15 jugadores que tengan un balconcito donde entrenar o equipos que tengas jugadores con jardines grandes. No estamos todos en las mismas condiciones, aunque sí en cuanto a tiempo de trabajo. También el aspecto emocional va a tener mucho que ver, también a nivel de calor, humedad, las horas entre partidos, no tiene nada que ver en como se compite en una temporada. Ni esta pretemporada es la misma que la de un verano, no tiene nada que ver. El equipo que logre competir en sus márgenes normales antes tendrá ventaja, el habituarse a jugar sin público, las concentraciones que pueda haber, a jugar en junio y julio... No va a ser una competición extraña pero sí puede haber imprevistos".

Otro de los factores a tener en cuenta es el riesgo de lesiones: "Es obvio que va a ser mayor. En esta vuelta hay tres patas. La primera es el tiempo, el segundo es el contacto con el balón, la interacción con el compañero, el duelo, todas esas acciones específicas del juego con rival y con compañeros. Se dice que vamos a tener cinco semanas pero todo esto no se puede producir en la fase 2. La tercera es la distancia. Todo lo que son distancias largas no se han podido dar aunque tengas una cinta para correr. Es cierto que ahora podremos empezar a trabajarlo en la fase 2. El mayor riesgo es la adaptación a competir y eso no se dará hasta la fase 3 o 4. Al final tenemos que trabajar con lo que tenemos y tenemos que ser positivos".

Pero en el cuerpo técnico verdiblanco quieren dejar cuanto menos posible al azar, por ello tienen ya fijado el tipo de trabajo según la fase en la que se vaya entrando en estas semanas: "Ahora hemos planteado el trabajo en función de la duración de cada fase, los contenidos los tenemos claros. En la fase 2 incrementaremos las distancias y el trabajo físico, los jugadores pueden trabajar con balón pero de forma individual, al menos ya hay un contacto con el balón aunque no sea lo mismo. Si la fase dos dura más pues habrá que alargar los tiempos. No sabemos cuándo vendrá cada fase, todo dependerá del Gobierno. En la fase 3 ya se puede entrenar en grupos, no todos juntos, pero ya se abre el abanico de posibilidades y ahí ya podemos trabajar aspectos tácticos en situaciones reducidas, contactos, golpeos, saltos, disputas, ataques y defensas y eso es ya un paso adelante. Deben ser siempre los grupos de los mismos ocho o nueve jugadores, también con el mismo técnico siempre. Así si surge un positivo estaría más controlado y te quedarían otros grupos para seguir trabajando. En la fase 4 ya se puede trabajar en un solo grupo, como era antes, aunque se aconseja al principio el evitar el mayor contacto posible pero el contacto es obvio que se va a dar".

Con respecto a los cinco cambios que se van a permitir en los partidos, Gil también dio su opinión: "Todo lo que sea utilidades lo veo excelente. Habrá calor, humedad, así que lo veo bien para el jugador porque la acumulación de fatiga será mayor. En un mismo partido puedes jugar con un equipo y medio y eso abre un universo nuevo porque pueden ser partidos muchísimos más abiertos haciendo cambios más ofensivos o deshacer algún cambio porque tienes dos o tres más. Una cosa es cambiar tres y otra cambiar medio equipo".

Por último, Xabi Gil aseguró que la plantilla estará lista para competir cuando arranque la competición: "Nosotros estamos muy contentos del trabajo diario con los jugadores, ha sido muy bueno. Van a llegar bien, ahora hay que ver las pruebas médicas y los primeros entrenamientos. Hay jugadores que se adaptan antes que otros, esto es diferente porque vienen entrenados pero en líneas generales estamos bien. Van a estar para competir en cuanto lo marque LaLiga".