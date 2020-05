José Juan: "La idea de cantera de Serra era inviable"

El técnico del AD Ceuta, José Juan Romero, ha participado en una popular tertulia radiofónica de Onda Bética, en la que además de repasar sus años al frente del filial, ha detallado cómo fue su relación con Serra Ferrer, con el que discrepaba en la forma de llevar la cantera.

Y es que, en su segundo año al frente del primer filial, justo al final de la temporada, cuando el equipo se estaba jugando su ascenso a Segunda B, el club confirmó el regreso del balear para dirigir el área deportiva, incluida la cantera. Fue entonces, en las primeras reuniones con él en las que comenzaron lsa primeras fricciones. "Cuando Serra llega al Betis, estábamos terminando la temporada del ascenso en Tercera. La primera vez que le doy la mano y me lo presentan fue en el último partido en Espiel. En aquel momento, veía a Dios. Tuvimos una reunión, aporto mis ideas para subir a Segunda o jugar los 'play off', pero Lorenzo me dice que eso no podía ser. Que había que jugar con chavales de hasta una cierta edad, que le daba igual la categoría. Que le daba igual estar en Tercera. Que había que sacar jugadores jóvenes y que se les diera la oportunidad. La idea, como romántica, es preciosa, pero para un entrenador era jodida. Yo sabía que estábamos formando futbolistas, pero la situación durante la temporada era dantesca. Entrenábamos con siete jugadores, hasta el sábado no sabíamos con quién íbamos a poder contar€ Era inviable. No se trata de poner ningún pero, pero cuando tengo que decir las cosas las digo. Era materialmente imposible competir en Segunda B con los argumentos con los que se pretendía. Es muy complicado".



José Juan lamenta que la la idea utópica de Lorenzo Serra Ferrer fuese tan contraria a sus intereses, pero insiste que, pese a todo, seguía considerándole "un Dios". "Hubo un año en Feria que a nuestra caseta vino Serra en su primera etapa y yo era un chaval. Recuerdo que me acerqué y le dije: "Don Lorenzo, para mí usted es Dios". Cuando años más tardes tengo la fortuna de que me lo presentan fue un momento mágico, porque además yo soy una persona que me acuerdo mucho de la historia y de quién te marca. Serra fue para nuestra generación lo más grande que hemos tenido".

El técnico ceutí, que participó de forma activa y en algunos casos hasta decisiva en la formación de jugadores como Fabián, Junior o Loren, también tuvo palabras de elogio hacia Quique Setién, con el que compartía su filosofía de juego. "Nuestra relación fue fantástica en cuanto a trato personal y el funcionamiento. Es un amante de la cantera y ver cómo escuchaba€ Le dábamos información de jugadores, las hacía suya y al lío. El mejor entrenador de una cantera es el del primer equipo. Aunque teníamos muchas veces problemas para entrenar por la de jugadores de los que tiraba, pero la política del club era esa".