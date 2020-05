Serra Ferrer, sobre su salida, el Betis actual y un posible regreso

Lorenzo Serra Ferrer se marchó del Betis hace menos de un año por desavenencias con Haro y Catalán en la reestructuración de la dirección deportiva heliopolitana. Desde entonces, han sido contadas las veces que el de Sa Pobla se ha pronunciado sobre su salida o cualquier cuestión que tuviera que ver con el Betis. Pero hoy, cuando se conmemoran los 26 años del ascenso del conjunto bético a Primera en aquel recordado partido de Burgos con Serra Ferrer como entrenador, el mallorquín ha querido rememorar aquel duelo. "Uno tiene recuerdo extraordinario de aquello. Parecía un reto imposible, por los pocos partidos que quedaban. Hubo un excelente compromiso de los jugadores y tengo un gran recuerdo", ha reconocido en los micrófonos de Radio Sevilla.

El balear también ha recordado sus primeros años en el Betis y todo lo vivido en aquella época. "No pretendo presumir mucho, quiero sumar, no buscar situaciones individuales, porque sería una torpeza por mi parte. Logramos que nos sobrara una jornada, la última en el Villamarín. El Betis no puede presumir nunca de un ascenso a Primera, por la entidad y la grandeza que tiene. Al siguiente año, logramos quedar terceros en Primera división con pocos retoques en la plantilla. Me identifiqué mucho con el club y con la afición", ha rememorado.

También ha hablado Serra Ferrer sobre el Real Betis del presente y la confección de una plantilla en la que él ya no participó. "Es una buena plantilla la que tiene el Betis, quizá algo descompensada en algunas cosas. Soy socio, aficionado y accionista, pero no sería bueno que entrara yo en valoraciones del trabajo de la secretaría técnica o de cualquier aspecto del club. Tengo mi opinión, ahora como aficionado, pero no sería bueno que la exprese", ha admitido el mallorquin que tambien dejó abierta la puerta a un futuro regreso al club de Heliópolis.

"La ilusión sigue estando, no tengo por qué fingir o decir otra cosa. Sigo de cerca los acontecimientos que se suceden en el Real Betis. Tengo bastantes amigos con los que intercambiar opiniones. No tengo por qué adelantar esta situación, no sé qué va a pasar y si los actuales gestores ven útil mi vuelta. O si yo estoy conforme o me veo capacitado para desarrollar lo que me pudieran ofrecer. No tengo la sensación de estar pensando al cien por cien en esto", ha admitido un Serra.

En esta línea, el accionista verdiblanco también ha aludido a su sonada salida del Betis hace ya once meses: "El rencor no sirve para nada. Tengo un recuerdo bastante amargo de esta situación. Hay personas importantes a las que hay que dedicarles la atención. Estoy identificado con el Betis. No es una cuestión de personalizar, esto ya no cabe. Ahora la clasificación del equipo está en el aire; ojalá que en el tramo final pueda acercarse a los puestos europeos y no luchar por objetivos menores. No quiero buscar un contraste de opiniones, porque esto no ayuda a nada y perjudica al Betis".

Por último, Serra Ferrer ha dado su opinión en cómo puede afectar económicamente al fútbol la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. "Esta crisis le va a afectar al fútbol y directamente a la economía. Los gestores tendrán que estructurar muchas cosas. El Big Data ayuda, pero alguien tiene que saber elegir. No es fácil pelear dentro de los mejores en LaLiga española. En aquel ascenso que recordamos ahora yo me sustenté en los jugadores de la cantera, como Merino, Márquez, Roberto Ríos, Ureña, gente joven... además de Rafael Gordillo. En la final de Copa había en la alineación seis o siete jugadores de la cantera. Al menos debe haber en plantilla un tercio de jugadores de la cantera. Eso identifica a la afición", finalizó.