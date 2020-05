El Betis va de compras al otro lado de los Pirineos

El 23 de julio de 2019, el Betis hizo oficial el fichaje de Nabil Fekir. El 8 de agosto, Giovani Lo Celso fue fichado por el Tottenham en una operación en diferido (cesión de 16 millones y opción de compra de 32 ejecutada el pasado mes de enero). Empezaba un nuevo reinado en Heliópolis; pero antes, hubo una fotografía que mandó un claro mensaje de la ambición de este club por crecer y de su tirón para atraer a jugadores 'top'.

El día 31 de julio, entre la primera y segunda concentración de la pasada pretemporada, Rubi y los suyos se ejercitaron sobre el tapete del Benito Villamarín en la primera sesión del argentino tras agotar su tiempo extra de vacaciones después de jugar la Copa de América. El 'pichichi' verdiblanco de la 18/19, con 16 goles, realizaba ejercicios junto al fichaje estrella de la 19/20, en un encuentro ante los focos nada casual. Un 'crack' al lado de otro. Dos oportunidades de mercado. Dos futbolistas de primerísimo nivel que era impensable imaginar con las trece barras unos años antes. Un ex del Olympique de Lyon y un antiguo activo del PSG.

Dos estrellas que llegaron del campeonato número uno en las preferencias del Betis: la Ligue 1 de Francia, un caladero donde no siempre pudo 'pescar' ejemplares tan reputados como el campeón del mundo o la que a día de hoy es la mayor venta de su historia; pero en el que, en general, ha obtenido más alegrías que decepciones.

De ahí, que no le quite la vista a tres jóvenes perlas del recién suspendido torneo galo, donde la crisis de la Covid-19 obligará a muchos clubes a vender y a eso estarán atentos en las oficinas del estadio Benito Villamarín, donde vienen siguiendo las evoluciones del extremo del Saint-Étienne Denis Bouanga, de 25 años y que sumó 12 goles y cinco asistencias este curso; del prometedor lateral izquierdo del Rennes Faitout Maouassa, que con sólo 21 años ha sido incluido en el mejor once de la temporada de 'France Football', y del polivalente Mohamed Simakan (22), del Estrasburgo, de físico portentoso y que puede actuar como central o lateral diestro.

El Betis tiene puesto un ojo en Francia. Lo tiene este verano, y se puede decir que mira al país vecino de manera permanente, sea quien sea el encargado de llevar las riendas de la comisión deportiva heliopolitana. No en vano, si entre José Miguel López Catalán y Alexis Trujillo logran cerrar el fichaje de alguno de estos tres jóvenes galos, entre otros, serán ya diez los años consecutivos en los que ha lanzado su caña al siempre interesante lago de la Ligue 1, un mercado al que ya recurrieron con anterioridad Lorenzo Serra Ferrer, Miguel Torrecilla, Eduardo Macià, el propio Alexis y Vlada Stosic.

Después de tantear a Hatem Ben Arfa (Rennes), finalmente fue incluso más allá, al completar un fichaje que muchos tildaron de imposible. Fekir, el capitán del Lyon, llegaba al Betis por un montante de 19,75 millones de euros y hasta 10 kilos más según diversas variables. Evidentemente, esto no habría sido posible sin el 'pelotazo' que el club daría con Lo Celso, que costó 'sólo' 25 millones, cifra que se obtiene de la suma de los 22 kilos de la opción de compra que el Betis ejerció hace ahora un año y los tres que pagó por su cesión para la campaña 18/19. Es decir, dejó 23 millones de plusvalía al marcharse al Tottenham, lo necesario para ir a por Fekir.

El rosarino fue uno de los tres jugadores que Serra fichó en Francia. De París también llegó Jesé Rodríguez, que vistió las trece barras entre enero y junio de 2019, antes de volver al PSG con sólo dos goles en 11 citas. En el verano de 2017, el que tomó ese camino, también de la mano del balear, fue Ryad Boudebouz, que fue fichado del Montpellier por 7 kilos y que, después de no conseguir que su juego se adaptase al de LaLiga durante un año y medio en el Betis y seis meses cedido en el Celta, volvió a cruzar los Pirineos para fichar por el Saint-Étienne; donde, por cierto, ha formado una gran pareja con el pretendido Bouanga.

Serra suplió en 2017 a Torrecilla, que en el año que estuvo como director deportivo (16/17) hizo dos inversiones con resultado desigual: del rotundo éxito con Aïssa Mandi (ex del Reims) al fracaso con Jonas Martin (ex del Montpellier). Antes de llegar el salmantino, el 'arquitecto' bético fue Macià, que en 2015 vio en Didier Digard (libre tras salir del Niza) una oportunidad de mercado que las lesiones arruinarían. Alexis estaba al mando cuando el club fichó al valenciano. En su primera etapa, se hizo con Kadir (Marsella) para armar el proyecto de regreso a Primera, objetivo al que el argelino ayudó antes de perder protagonismo y de salir.

La lista de nueve años seguidos fichando en Francia la empieza Vlada Stosic con Paulao (Saint-Étienne) en enero de 2012; sigue ese mismo verano con Damian Perquis (Sochaux) y Joel Campbell, quien llegó cedido por el Arsenal pero tras otro préstamo anterior en el Lorient, y el portero danés Stephan Andersen, que llegó libre del Evian en la 13/14.

En esta galería te mostrados todos los fichajes del Betis procedentes de la liga francesa en las últimas nueve temporadas.