Pedraza y sus once cartas para seguir en el Betis

El jugador del Real Betis Alfonso Pedraza tiene más ganas que nadie de volver a jugar. Los anticuerpos de la Covid-19 que han sido detectados en los test a los que se sometió junto a todos sus compañeros le han obligado a ejercitarse en casa unos días más; pero los que le conocen aseguran que esto no va a hacer más que multiplicar su motivación y la ilusión con la que encara la recta final de esta peculiar temporada.

Cedido en el Betis por el Villarreal y con una opción de compra de 10 millones y otros cuatro más en variables, ya sabe que la entidad verdiblanca ha llamado al estadio de La Cerámica para informar de que no van a ejercer esa opción.

Al menos, de momento, porque desde el entorno del futbolista afirman que lo que el Betis transmite al campeón de Europa sub 21 es que no puede comprometerse a hacer ese gasto ahora, pero eso no quiere decir que no intenten hacerlo una vez acabada la 19/20 y siempre que el Villarreal no se oponga a renegociar a la baja el precio de su fichaje.

Pedraza, no para de decirlo en cada comparecencia pública, está muy contento en el Betis y desea continuar. Piensa, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, que está en su mano lograrlo y se va a dedicar en cuerpo y alma a ello.

Siente que se lo juega todo en estas 11 cartas que le quedan al campeonato y confía mucho en su capacidad. A lo que ocurra con el Betis siguen muy atentos en Portugal, país en el que ha sonado para reforzar a un Benfica que prevé la venta de Grimaldo y, en los últimos días, también ha sonado para el Oporto, que espera ofertas por Alex Telles.

Pedraza da prioridad a fichar por el Betis

No obstante, Pedraza le ha dicho a sus agentes que den prioridad al Betis y que, sólo si esa puerta se cierra, atiendan otras ofertas. En el lateral izquierdo, el Betis también esperará acontecimientos con Álex Moreno, seguido por clubes de la Premier y la Bundesliga, alguno de los cuales amagó antes de la crisis del coronavirus con una oferta de dos dígitos que habrá que ver si confirma.

El ofrecido Faitout Maouassa (21) no disgusta, pero el Rennes, que jugará Champions, pide 11- 12 kilos por él. Al franco-congoleño le queda sólo un año de contrato y podría irse gratis el próximo verano, pero le apetece saborear la UCL. Nada que hacer ahí. No encaja, menos en el contexto de austeridad que condiciona el mercado. Hay una alternativa más avanzada, un recambio para Álex y/o Pedraza a la espera de ser reactivado.